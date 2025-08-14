Подробно търсене

Два самолета са излетели от Москва за Аляска с журналисти и хора от екипа, подготвящ от руска страна срещата на върха между Путин и Тръмп

Габриела Големанска
Аляска, ежедневие. Снимка: AP/Mark Thiessen
Москва,  
14.08.2025 23:11
Самолет с журналисти, акредитирани да отразяват събитията в Кремъл, е излетял от Москва за Анкоридж в Аляска около 16 ч. московско време (и българско време), предаде ТАСС.

Машината Ил-96 е излетяла от московското летище „Внуково“. Освен около 50 журналисти на борда й пътува и част от руската делегация за срещата на върха на президентите на Русия и на САЩ, която ще се състои утре.

Полетът от Москва до Анкоридж продължава около 9 часа и  40 минути. През това време машината прекосява над 7000 километра и 11 часови пояса.

Днес по обед ТАСС съобщи и, че от летище „Внуково“ е излетял и самолетът Ил-76 на специалния летателен отряд на Русия и се е насочил към базата "Елмендорф-Ричардсън", която се намира в Анкоридж, в Аляска. В тази база ще е срещата на върха между Путин и Тръмп, съобщиха вчера американски медии.

 Според данни на ТАСС в този самолет може да е една от групите, подготвящи срещата на Путин с Тръмп.

Свързани новини

14.08.2025 16:00

АФП: Европейски дипломатически натиск и напредък на руската армия преди срещата между Тръмп и Путин

Дипломатически натиск от европейците и Володимир Зеленски, напредък на руската армия в Украйна – всеки лагер се опитва да затвърди позициите си преди утрешната среща в Аляска между Владимир Путин и Доналд Тръмп.
13.08.2025 13:07

Срещата Тръмп-Путин ще бъде проведена във военна база в Анкоридж

Американският президент Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин ще проведат дългоочакваната си среща в американска военна база в Анкоридж, Аляска, в петък, съобщи американската телевизия Ей Би Си Нюз, като се позова на служител на Белия дом.

