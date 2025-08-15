Подробно търсене

Ако срещата с Путин "не върви добре", ще си тръгна, заяви Тръмп пред репортери на борда на "Еър Форс 1"

Иво Тасев
Доналд Тръмп на борда на президентския самолет "Еър Форс 1" преди полета за Анкоридж, Аляска, днес. Снимка: АП/Luis M. Alvarez
Вашингтон,  
15.08.2025 19:51
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес пред репортери на борда на своя самолет "Еър Форс 1", че ако неговата среща с руския му колега Владимир Путин "не върви добре", той ще си тръгне, предаде Ройтерс.

Планирано е двамата да разговарят във военната база "Елмендорф-Ричардсън" град Анкоридж, в американския щат Аляска, която е насрочена за 22:30 ч. българско време (11:30 ч. местно време).

"Ако срещата с Тръмп не върви добре, ще стана и ще си тръгна", заяви Тръмп, като в същото време посочи: "Европа не може да ми казва какво да правя. Искам да видя как огънят (в Украйна) спира. Няма да съм щастлив, ако това не стане днес."

Не знам какъв резултат би направил срещата с Путин успешна, каза Тръмп.

"Няма нищо сигурно", отбеляза той и добави: "Искам определени неща. Искам прекратяване на огъня."

 

 

Свързани новини

15.08.2025 17:37

Путин ще пристигне навреме в Аляска и ще бъде посрещнат лично от Тръмп, каза говорителят на Кремъл

Руският президент Владимир Путин, който вече е в Магадан, ще излети навреме за Анкоридж за срещата на върха с американския лидер Доналд Тръмп, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред руската държавна телевизия "Россия 1" и водещия Павел Зарубин, предаде ТАСС.
15.08.2025 09:45

Срещата между Тръмп и Путин днес в Аляска е водещата тема в западния печат

Предстоящата тази вечер среща между руския държавен глава Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп е водещата тема в световния печат."Украинските бежанци в Аляска очакват с нетърпение пристигането на Путин", пише в. "Ню Йорк таймс".
15.08.2025 06:45

Белият дом разпространи ориентировъчен график на срещата на Тръмп с Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще отпътува от Вашингтон за Анкоридж в 6,45 ч. източноамериканско време (13,45 ч. българско време), предаде Ройтерс, като се позова на приблизителен график, разпространен от Белия дом. Срещата на върха ще започне в 11
15.08.2025 06:23

Журналистите, пътували до Анкоридж за срещата на върха на президентите на Русия и на САЩ, се разположиха в спортна зала

 Журналистите, отразяващи събитията в Кремъл и пътували до Анкоридж за срещата на върха на президентите на Русия и на САЩ,, се разположиха в спортната зала „Аляска еърлайнс сентър“, предаде ТАСС. Организаторите на срещата на върха бяха принудени да

Към 20:16 на 15.08.2025 Новините от днес

