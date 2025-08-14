Подробно търсене

Путин и Тръмп ще имат среща на четири очи в Аляска и ще дадат обща пресконференция, съобщи Кремъл

Анелия Пенкова
Руският президент Владимир Путин и американският президент Доналд Тръмп (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, File)
Москва,  
14.08.2025 13:28
 (БТА)
Руският президент Владимир Путин и американският президент Доналд Тръмп ще дадат съвместна пресконференция по време на срещата си в Аляска утре, след като разговарят на четири очи и заедно с делегации, предаде Ройтерс, като се позова на помощника на Путин Юрий Ушаков.

Президентите ще обсъдят "огромния неразвит потенциал" на отношенията между САЩ и Русия в областта на икономиката, както и вариантите за спиране на войната в Украйна, заяви Ушаков. 

Той каза пред репортери, че срещата ще започне в 19:30 часа по Гринуич (22:30 часа българско време), като първо ще се водят преговори, в които ще участват единствено двамата лидери, придружени от преводачи. 

Ушаков добави, че след това ще се срещнат и делегациите от двете страни, а президентите ще дадат обща пресконференция. 

По-рано руската медия РБК съобщи, че от руска страна участие ще вземат министърът на отбраната Андрей Белоусов и  финансовият министър Антон Силуанов. Източник на Ройтерс добави, че на срещата ще бъде и специалният пратеник Кирил Дмитриев.

Дмитриев, който отговаря за въпросите на икономическото сътрудничество с чужди страни, по-рано води преговори със Стив Уиткоф – специалния пратеник на Тръмп. Освен това той говори за възможно бизнес сътрудничество между Москва и Вашингтон. 

Свързани новини

14.08.2025 12:45

Стармър се срещна със Зеленски преди преговорите между Тръмп и Путин

Британският премиер Киър Стармър се срещна днес в Лондон украинския президент Володимир Зеленски в момент, когато Европа се подготвя за срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин, предадоха ДПА и Пи Ей мидия.
14.08.2025 11:14

Повечето германци се съмняват, че срещата между Тръмп и Путин може да доведе до сключване на сделка за Украйна, според проучване

Повечето германци са скептично настроени по отношение на утрешната среща на между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, сочи проучване по поръчка на германската обществена телевизия Цет Де Еф, предаде ДПА.
14.08.2025 02:06

САЩ временно вдигат някои санкции срещу Русия преди срещата в Аляска

Министерството на финансите на САЩ временно отмени някои санкции срещу Русия, като по този начин се разчиства пътят за планираната за петък среща между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска, предаде ДПА.

