Путин и Тръмп ще имат среща на четири очи в Аляска и ще дадат обща пресконференция, съобщи Кремъл

Руският президент Владимир Путин и американският президент Доналд Тръмп ще дадат съвместна пресконференция по време на срещата си в Аляска утре, след като разговарят на четири очи и заедно с делегации, предаде Ройтерс, като се позова на помощника на Путин Юрий Ушаков.

Президентите ще обсъдят "огромния неразвит потенциал" на отношенията между САЩ и Русия в областта на икономиката, както и вариантите за спиране на войната в Украйна, заяви Ушаков.

Той каза пред репортери, че срещата ще започне в 19:30 часа по Гринуич (22:30 часа българско време), като първо ще се водят преговори, в които ще участват единствено двамата лидери, придружени от преводачи.

Ушаков добави, че след това ще се срещнат и делегациите от двете страни, а президентите ще дадат обща пресконференция.

По-рано руската медия РБК съобщи, че от руска страна участие ще вземат министърът на отбраната Андрей Белоусов и финансовият министър Антон Силуанов. Източник на Ройтерс добави, че на срещата ще бъде и специалният пратеник Кирил Дмитриев.

Дмитриев, който отговаря за въпросите на икономическото сътрудничество с чужди страни, по-рано води преговори със Стив Уиткоф – специалния пратеник на Тръмп. Освен това той говори за възможно бизнес сътрудничество между Москва и Вашингтон.