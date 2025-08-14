Подробно търсене

Тръмп смята, че мирни преговори между Путин и Зеленски са възможни

Алексей Маргоевски
Американският президент Доналд Тръмп (вляво) и колегите му от Украйна и Русия - Володимир Зеленски (в средата) и Владимир Путин (вдясно). Колаж: АП
Вашингтон,  
14.08.2025 21:47
 (БТА)
Американският президент Доналд Тръмп изрази днес оптимизъм, че между руския лидер Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски е възможно да има мирни преговори, предаде Ройтерс.

"Утре ще имам среща с президента Путин. Смятам, че това ще бъде една добра среща", каза Тръмп пред журналисти и добави: "По-важна обаче ще е втората среща, която планираме".

"Ще имаме среща между президента Путин, президента Зеленски, мен и може би някои европейски лидери. Може и да няма. Ще видим", допълни американския президент.

"Ще ви кажа това утре. Всичко, което искам, е да подготвя масата на преговори за следваща среща, която трябва да се състои скоро. Бих желал да видя това наистина да се случи, може би в Аляска", каза още Тръмп.

/СХТ/

Свързани новини

14.08.2025 20:31

Песков: Не се планира съвместна декларация след срещата между Путин и Тръмп

Не се планира съвместна декларация след срещата между руския лидер Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от агенция Интерфакс.
14.08.2025 18:43

Говорителят на Кремъл каза, че би било голяма грешка да се правят прогнози за утрешната среща между Путин и Тръмп

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че би било голяма грешка да се правят прогнози за срещата на върха между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.
14.08.2025 17:59

Доналд Тръмп каза, че според него Владимир Путин вероятно ще се съгласи на споразумение на утрешната им среща в Аляска

Американският президент Доналд Тръмп каза, че руският му колега Владимир Путин вероятно ще се съгласи на сделка на утрешната им среща в Аляска, предаде Ройтерс. Тръмп също така изказа предположение, че заплахите му за налагане на още санкции срещу Русия са повлияли върху желанието на Москва за осъществяване на двустранната среща на върха.
14.08.2025 13:28

Путин и Тръмп ще имат среща на четири очи в Аляска и ще дадат обща пресконференция, съобщи Кремъл

Руският президент Владимир Путин и американският президент Доналд Тръмп ще дадат съвместна пресконференция по време на срещата си в Аляска утре, след като разговарят на четири очи и заедно с делегации, предаде Ройтерс, като се позова на помощника на Путин Юрий Ушаков.

