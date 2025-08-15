Подробно търсене

Николай Велев
Русия продължава да атакува Украйна преди срещата със САЩ, заяви Зеленски, призовавайки отново за тристранен формат на преговорите
Президентът на Украйна Володимир Зеленски. Снимка: АП/Eбрахим Нороози
Киев ,  
15.08.2025 19:43 | ОБНОВЕНА 15.08.2025 20:37
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че продължава да атакува страната му преди срещата си на върха днес със САЩ, предаде Ройтерс. Президентите Путин и Тръмп насрочиха среща в Анкоридж, в американския щат Аляска, чието начало е предвидено за 22:30 ч. българско време.

"Те убиват хора и в деня на преговорите. И това говори много", написа Зеленски в "Телеграм". "Войната продължава. Тя продължава точно защото няма заповед, нито какъвто и да било сигнал, че Москва се готви да спре тази война", добави Зеленски.

По-късно украинският лидер повтори призива си за организирането на тристранна среща на върха с негово участие. "Точно в този формат са възможни реални решения", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение, предаде ДПА. Русия трябва да сложи край на войната, която започна, добави той.

Зеленски отново подчерта, че Украйна се нуждае от гаранции за сигурност и траен мир. 

Междувременно съветникът на Зеленски по националната сигурност Михайло Подоляк написа в "Телеграм", че е нужно "незабавно, безусловно и пълно прекратяване на огъня".

Той настоя и всички страни, които купуват руски суровини, да бъдат заплашени с изолация, загуба на пазари и санкции. "Първо трябва да се спрат убийствата на хора, а след това да се започне с политиката", продължи президентският съветник.

Подоляк заключи, че Тръмп може да напусне Аляска като миротворец, ако първата точка - за прекратяването на огъня, бъде "изпълнена буквално в рамките на един час". В противен случай трябва да се приложат "строги мерки за натиск", подчерта съветникът на Зеленски.

Към 21:50 на 15.08.2025 Новините от днес

