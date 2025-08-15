Британският външен министър Дейвид Лами заяви преди срещата между Тръмп и Путин, че Обединеното кралство изцяло подкрепя Украйна

Великобритания "изцяло подкрепя" Украйна, заяви британският министър на външните работи Дейвид Лами преди предстоящата среща в Аляска между президента на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин, които ще обсъдят споразумение за прекратяване на огъня в Украйна, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия.

Лами разговаря с украинския си колега Андрий Сибига и "потвърди" ангажимента на правителството в Лондон "да работи със САЩ и Украйна за осигуряване на справедлив и траен мир".

"Обединеното кралство подкрепя Украйна в този важен ден за бъдещето на Украйна и евроатлантическата сигурност", написа Лами в публикация в "Екс". "Днес, в разговор с Андрий Сибига, аз отново изразих нашата трайна подкрепа и ангажимент да работим със САЩ и Украйна за осигуряване на справедлив и траен мир", добави той.

От своя страна Сибига похвали Великобритания за "принципната му позиция в подкрепа" на страната му. Украинският външен министър заяви, че разговорът му с Лами е бил "значим" и че целта е била "осигуряване на справедлив и траен мир за Украйна".

"Ценя високо лидерството на Обединеното кралство в (т. нар.) коалиция на желаещите и принципната му позиция в подкрепа на Украйна", написа Сибига в "Екс". "Фокусираме се върху съвместните дипломатически усилия за постигане на истински мир за Украйна и цяла Европа ... Обсъдихме и начини за по-нататъшно увеличаване на помощта за Украйна, включително дългосрочната финансова помощ", подчерта украинският външен министър. "Ние сме единни в защитата на нашата обща сигурност и демократични ценности", добави той.

Преди малко американският президент Доналд Тръмп кацна в Анкоридж, в американския щат Аляска, за срещата с Путин, отбелязва Ройтерс.

Началото на срещата е предвидено за 22:30 ч. българско време. Белият дом обяви, че преговорите няма да бъдат "един на един", както бе обявено вчера, а "трима на трима", като от американска страна ще присъстват и държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф.