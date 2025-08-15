Подробно търсене

Британският външен министър Дейвид Лами заяви преди срещата между Тръмп и Путин, че Обединеното кралство изцяло подкрепя Украйна

Симеон Томов
Министърът на външните работи на Великобритания Дейвид Лами. Снимка: АП/ Suzanne Plunkett
Лондон ,  
15.08.2025 22:14
 (БТА)

Великобритания "изцяло подкрепя" Украйна, заяви британският министър на външните работи Дейвид Лами преди предстоящата среща в Аляска между президента на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин, които ще обсъдят споразумение за прекратяване на огъня в Украйна, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия. 

Лами разговаря с украинския си колега Андрий Сибига и "потвърди" ангажимента на правителството в Лондон "да работи със САЩ и Украйна за осигуряване на справедлив и траен мир". 

"Обединеното кралство подкрепя Украйна в този важен ден за бъдещето на Украйна и евроатлантическата сигурност", написа Лами в публикация в "Екс". "Днес, в разговор с Андрий Сибига, аз отново изразих нашата трайна подкрепа и ангажимент да работим със САЩ и Украйна за осигуряване на справедлив и траен мир", добави той. 

От своя страна Сибига похвали Великобритания за "принципната му позиция в подкрепа" на страната му. Украинският външен министър заяви, че разговорът му с Лами е бил "значим" и че целта е била "осигуряване на справедлив и траен мир за Украйна". 

"Ценя високо лидерството на Обединеното кралство в (т. нар.) коалиция на желаещите и принципната му позиция в подкрепа на Украйна", написа Сибига в "Екс". "Фокусираме се върху съвместните дипломатически усилия за постигане на истински мир за Украйна и цяла Европа ... Обсъдихме и начини за по-нататъшно увеличаване на помощта за Украйна, включително дългосрочната финансова помощ", подчерта украинският външен министър. "Ние сме единни в защитата на нашата обща сигурност и демократични ценности", добави той. 

Преди малко американският президент Доналд Тръмп кацна в Анкоридж, в американския щат Аляска, за срещата с Путин, отбелязва Ройтерс. 

Началото на срещата е предвидено за 22:30 ч. българско време. Белият дом обяви, че преговорите няма да бъдат "един на един", както бе обявено вчера, а "трима на трима", като от американска страна ще присъстват и държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф. 

 

 

/НВ/

Свързани новини

15.08.2025 21:07

Руски правителствен самолет кацна в Аляска преди срещата между Путин и Тръмп

Руски правителствен самолет кацна в американския щат Аляска преди насрочената за 22:30 ч. тази вечер българско време среща между президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.
15.08.2025 19:43

Русия продължава да атакува Украйна преди срещата със САЩ, заяви Зеленски, призовавайки отново за тристранен формат на преговорите

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че продължава да атакува страната му преди срещата си на върха със САЩ, предаде Ройтерс.
15.08.2025 18:44

Преди срещата с Тръмп в Аляска Путин положи цветя на мемориала за американско-съветското сътрудничество в Магадан

Президентът на Русия Владимир Путин днес посети далекоизточния руски град Магадан и положи цветя на мемориал, посветен на американско-съветското сътрудничество по време на Втората световна война, предаде Ройтерс.
15.08.2025 17:01

Тръмп заяви, че Украйна сама ще реши дали е склонна на размяна на територии

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да преговаря от името на Украйна по време на днешната си среща с руския си колега Владимир Путин и че ще остави Киев сам да реши дали да се съгласи на размяна на територии с Русия, предаде Ройтерс.

