Подробно търсене

Британски сили са готови да влязат в Украйна след спиране на боевете, съобщи Министерството на отбраната в Лондон

Виктор Турмаков
Британски сили са готови да влязат в Украйна след спиране на боевете, съобщи Министерството на отбраната в Лондон
Британски сили са готови да влязат в Украйна след спиране на боевете, съобщи Министерството на отбраната в Лондон
Изображение: БТА
Лондон,  
16.08.2025 05:17
 (БТА)
Етикети

Британски сили са готови да пристигнат в Украйна броени дни след като Москва и Киев се споразумеят да спрат боевете, съобщи Министерството на отбраната в Лондон, цитирано от Пи Ей Мидия/ДПА.

Руският президент Владимир Путин се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп в Анкоридж, Аляска, където обсъдиха конфликта, но не успяха да постигнат споразумение.

След като разговаряха близо три часа, те отказаха да отговарят на въпроси на репортери, но и двамата направиха изявления, като Тръмп заяви, че е постигнат "голям напредък", като "много точки" са договорени, докато "много малко" остават да бъдат разрешени.

По-рано това лято британското правителство подкрепи международните усилия за създаване на т.нар. Многонационални сили Украйна (познати и като "Коалиция на желаещите" – бел. прев.) - военен план за укрепване на отбраната на Украйна след отшумяване на конфликта с цел да се предотврати бъдеща руска агресия

"Планирането продължи на трайна основа, за да се гарантира, че силите могат да се разположат в дните след прекратяването на военните действия", заяви говорител на Министерството на отбраната.

Според правителството, "наред с осигуряването на небето над Украйна и подкрепата за по-безопасни морета, се очаква силите да възстановят сухопътните сили (на Украйна), като предоставят логистика, въоръжение и експертен опит в обучението".

Това "ще укрепи пътя на Украйна към мир и стабилност, като подпомогне възстановяването на собствените украински сили", добави говорителят.

Проекти за "Многонационалните сили Украйна" бяха изготвени миналия месец, след като високопоставени се срещнаха в Париж, за да се споразумеят за стратегия и да координират плановете с ЕС, НАТО и САЩ.

/ВД/

Свързани новини

15.08.2025 22:14

Британският външен министър Дейвид Лами заяви преди срещата между Тръмп и Путин, че Обединеното кралство изцяло подкрепя Украйна

Великобритания "изцяло подкрепя" Украйна, заяви британският министър на външните работи Дейвид Лами преди предстоящата среща в Аляска между президента на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин, които ще обсъдят споразумение за прекратяване на огъня в Украйна, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия.
14.08.2025 17:56

Великобритания и Украйна са единодушни, че има "твърда решимост" за постигане на мир в навечерието на разговорите в Аляска

Британският премиер Киър Стармър и украинският президент Володимир Зеленски заявиха, че има "твърда решимост" за мир в Украйна и реална възможност за прекратяване на огъня преди очакваните с голям интерес разговори между президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин, предадоха Пи Ей Мидиа и ДПА.
14.08.2025 12:45

Стармър се срещна със Зеленски преди преговорите между Тръмп и Путин

Британският премиер Киър Стармър се срещна днес в Лондон украинския президент Володимир Зеленски в момент, когато Европа се подготвя за срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин, предадоха ДПА и Пи Ей мидия.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:27 на 16.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация