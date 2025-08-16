Срещата между Тръмп и Путин, която може да определи хода на войната в Украйна, продължава вече над два часа

Американският президент Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин започнаха разговори лице в лице на среща с висок залог, която може да определи хода на войната в Украйна и съдбата на европейската сигурност, предаде Асошиейтед прес.

Руско-американската среща на високо равнище във формат "три на три" продължава вече над два часа. Президентите водят беседа в закрит за пресата режим в присъствието на своите съветници и ръководители на външнополитически ведомства, отбелязва ТАСС.

Съюзниците на Тръмп определиха американския президент като преговарящ "от тежка категория", който може да намери начин да сложи край на убийствата – нещо, което той се хвалеше, че може да направи бързо.

Тръмп заплаши с "много тежки последици", ако Путин не се съгласи да спре войната след срещата.

За руския президент разговорът с Тръмп предлага дългоочаквана възможност да договори споразумение, което да затвърди териториалните придобивки на Русия, да блокира Киев от присъединяване към НАТО и вероятно да върне Киев в орбитата на Москва, отбелязва АП.

Рисковете за американския президент са значителни – с довеждането на Путин на американска земя, той дава на руския лидер утвърждаването, което той търси, след като бе поставен в изолация от Запада след нахлуването в Украйна преди три години и половина.

Успехът на срещата от друга страна далеч не е гарантиран, особено след като Русия и Украйна остават далеч една от друга в исканията си за мир.

След началото на срещата Белият дом публикува на страницата си в социалната мрежа "Екс" снимка от срещата на двамата държавни глави, като я нарече "историческа".

Кремъл от своя страна сподели два видео клипа, на които Путин и Тръмп се усмихват и разговарят, преди да започнат срещата си в Анкоридж.

Руските медии споделиха и снимки, на които се вижда как руският президент объркано повдига вежди в отговор на въпросите на надвикващите се репортери в началото на срещата. В един момент Путин постави ръце около устата си и сякаш каза нещо, въпреки че гласът му не се чу, отбеляза АП.

Американският президент в интервю за телевизия "Фокс Нюз", дадено на брода на президентския самолет "Еър Форс 1"заяви, че иска да си тръгне от срещата със споразумение за спиране на огъня. Той добави, че би искал провеждането и на втора среща за войната на Русия в Украйна.

"Няма да съм доволен, ако не го постигна", каза Тръмп за прекратяването на враждебните действия между двете страни. Той заяви, че всички му казват, че няма да постигне примирие, докато не се състои втора среща.

"Така че, ще видим какво ще се случи. Няма да съм доволен, ако си тръгна без някаква форма на примирие", добави Тръмп.

Двамата лидери провеждат срещата си в помещение в базата "Елмендорф-Ричардсън", в което е поставен син банер с надпис "В търсене на мир".

Тръмп и Путин, заедно с участващите в срещата външен министър Сергей Лавров и съветника по външна политика Юрий Ушаков от руска страна и държавния секретар на САЩ Марко Рубио и специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, седнаха в средата на залата на столове, подредени под формата на подкова, с малка маса между тях, на която имаше чаши и листове хартия.

Те не отговориха на въпросите на журналисти, но Тръмп каза "Благодаря" на репортерите, които бяха допуснати за кратко в помещението.

Очаква се след това преговорите да преминат в раширен формат, с участието на други членове на делегациите на двете страни. Очаква се от руска страна на срещата да се присъединят министърът на финансите и министърът на отбраната Антон Силуанов и Андрей Белоусов, както и специалният представител на президента по инвестиционното и икономическо сътрудничество с другите страни Кирил Дмитриев, отбелязва ТАСС.

Украинският президент Володимир Зеленски във видеообръщение снощи изрази надежда за "силна позиция от страна на САЩ" по време на преговорите между Тръмп и Путин.

"Всеки иска справедлив край на войната. Украйна е готова да работи възможно най-продуктивно за край на войната и се надяваме на силна позиция от САЩ", заяви той.