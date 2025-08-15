Русия подготвя изпитване на ядрена крилата ракета, съобщи украинското разузнаване

Русия се готви да изпита новата си крилата ракета с ядрено задвижване и ако тестът е успешен, планира да използва резултатите, за да засили преговорната си позиция със Запада, съобщи днес Главната разузнавателна дирекция на украинското Министерство на отбраната, цитирана от Ройтерс.

Говорителят на службата Андрий Юсов публикува писмено изявление пред Ройтерс точно преди президентът на САЩ Доналд Тръмп да проведе разговори в Аляска с руския президент Владимир Путин за прекратяване на войната в Украйна.

Изявлението е дадено в отговор на въпроси, зададени от Ройтерс по доклад, публикуван във вторник, че Москва се готви да изпита крилата ракета 9М730 "Буревестник".

Юсов не уточни как службата му е стигнала до тази оценка. От години тя получава разузнавателна информация от САЩ и техните съюзници в НАТО и има собствени мрежи в Русия.

Във вторник Ройтерс съобщи, че двама американски изследователи и източник от западните службите за сигурност са заявили, че Москва подготвя изпитване на "Буревестник" на своя полигон "Панково" на архипелага Нова Земя в Баренцово море. Изследователите заявиха, че изображенията от "Планет Лабс" - търговска сателитна компания, показват обширни дейности на мястото, увеличаване на персонала и оборудването, както и наличието на кораби и самолети, свързани с предишни изпитания на оръжието.

Руското министерство на отбраната, Пентагонът и ЦРУ отказаха коментар за този доклад. Белият дом не коментира директно дали се подготвя изпитание, като заяви в отговор на въпрос за това, че Тръмп иска мир в Украйна.

Юсов заяви, че Москва, която заплаши да използва ядрени оръжия заради войната в Украйна, приема изпитването за дипломатически лост. "Русия се готви за пореден кръг от изпитания на 9M730 "Буревестник". Целта на тези изпитвания е да се потвърдят научните и техническите решения, внедрени от ракетата. Ако са успешни, Русия ще използва резултатите, за да защити интересите си в преговорите със Запада", се казва в изявлението му.

Путин е казвал в миналото, че оръжието е "неуязвимо" за противоракетната отбрана, с почти неограничен обхват и непредсказуема траектория на полета.

Но много експерти отбелязват, че не е ясно дали ракетата може да избегне отбранителните системи, че е възможно да изхвърли радиация и че оръжието няма да даде на Москва допълнителни възможности.

"Буревестник" има лоши резултати от тестовете, според застъпническата група "Инициатива за ядрена заплаха", с два частични успеха при 13 изпитвания.