Виктор Турмаков
Норвегия заяви, че руската ракета „Буревестник“ е била изстреляна от Нова земя
Илюстративна снимка: RU-RTR Russian Television via AP, File
Осло,  
27.10.2025 15:28
Норвежкото военно разузнаване съобщи, че изпитаната минала седмица нова руска далекобийна крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“ е била изстреляна от островите Нова земя в Баренцово море, предаде Ройтерс.

"Можем да потвърдим, че Русия е извършила пробен пуск на новата си крилата ракета с голям обсег от Нова земя", потвърди пред агенцията вицеадмирал Нилс Андреас Стенсьонес – ръководител на Норвежката разузнавателна служба. 

По-рано днес президентът на Русия Владимир Путин заяви, че Русия е изпитала ядрената си крилата ракета „Буревестник“.

Пробното изстрелване е извършено на 21 октомври, уточни началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили генерал Валерий Герасимов,

9M730 "Буревестник" е нисколетяща крилата ракета, изстрелвана от земята, която не само може да носи ядрена бойна глава, но и е с ядрено задвижване. НАТО я нарича SSC-X-9 Skyfall.

