Тръмп заяви, че Путин трябва да сложи край на войната в Украйна, а не да извършва изпитания на ракети

Симеон Томов
Президентът на САЩ Доналд Тръмп на борда на самолета "Еър Форс 1" (27.10.2025 г.). Снимка: АП/Mark Schiefelbein
Вашингтон ,  
27.10.2025 11:56
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският му колега Владимир Путин трябва да сложи край на войната в Украйна, а не да извършва изпитания със задвижвана с ядрена енергия ракета, и подчерта, че Вашингтон е разположил ядрена подводница край руското крайбрежие, предаде Ройтерс. 

Вчера Путин съобщи, че Русия е извършила успешен опит с новата, задвижвана с ядрена енергия и способна да носи ядрена бойна глава крилата ракета "Буревестник" 9М730, която според Москва може да пробие всяка отбранителна система, и подчерта, че Русия ще пристъпи към разполагане на оръжието. 

Попитан на борда на президентския самолет "Еър Форс Уан" (Air Force One) за изпитанието на ракетата "Буревестник" 9М730 (SSC-X-9 Skyfall съгласно кодификацията на НАТО), за която Москва съобщи, че е  изминала 14 000 километра и е била във въздуха около 15 часа, Тръмп отговори, че САЩ нямат нужда да летят толкова далеч, тъй като разполагат с ядрена подводница край бреговете на Русия. 

"Те знаят, че имаме ядрена подводница, най-голямата в света, точно до бреговете им, така че, иска да кажа, не е нужно да премине 8000 мили (14 000 километра)", каза Тръмп пред журналисти, според аудиофайл, публикуван от Белия дом. "Не мисля, че е уместно за Путин да казва подобни неща, между другото: Трябваше да сложите край на войната, войната, която трябва да продължи една седмица, сега е в четвъртата си година, това трябваше да направите, вместо да извършвате изпитания на ракети", добави американският президент. 

Тръмп неведнъж е заявявал, че иска да сложи край на войната в Украйна, най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам, макар да е казвал, че постигането на мир там е по-трудно от сключването на споразумение за прекратяване на огъня в ивицата Газа или прекратяване на конфликта между Индия и Пакистан. 

Откакто през 2018 г. за първи път обяви ракетата "Буревестник" 9М730, Путин представя оръжието като отговор на действията на САЩ за изграждане на противовъздушен отбранителен щит, след като през 2001 г. Вашингтон се оттегли едностранно от Договора за ограничаване на системите за противоракетна отбрана (Anti-Ballistic Missile Treaty) от 1972 г., както и за разширяването на НАТО. 

"Те не си играят с нас и ние също не си играем с тях", заяви Тръмп. "Ние извършваме изпитания на ракети постоянно", добави той. 

В събота Ройтерс съобщи, че администрацията на Тръмп е подготвила допълнителни санкции, които може да наложи, за да удари ключови области на руската икономика, ако Путин продължи да забавя слагането на край на войната в Украйна. На въпрос дали обмисля допълнителни санкции срещу Русия, Тръмп заяви: "Ще разберете."

 

/НС/

Към 12:36 на 27.10.2025 Новините от днес

