Сергей Лавров: Русия признава Украйна, която се различава значително от настоящата страна с нейния "откровено нацистки режим"

Пламен Йотински
Външният министър на Русия Сергей Лавров. Снимка: Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP
Москва,  
26.10.2025 20:02
 (БТА)
Русия признава Украйна, която се различава значително от настоящата страна с нейния "откровено нацистки" режим, заяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров в интервю за унгарския ЮТюб канал "Ултраханг", съобщи ТАСС.

"Преди всичко, ние признахме Украйна въз основа на нейната собствена Декларация за независимост и Конституция. През 1990 г. беше приета Декларация за независимост, в която се говори за безядрена, неутрална, извънблокова държава, признаваща правата на всички национални малцинства и т.н. И това след това беше закрепено в конституцията на страната. Така че ние признаваме една Украйна, която се различава значително от страната, управлявана в момента от откровено нацистки режим", смята Лавров.

Според Лавров перспективата за срещата на върха между Русия и САЩ в Будапеща ще зависи от американската страна, която беше инициатор на събитието.

ТАСС припомня, че на  23 октомври руският президент Владимир Путин, отговаряйки на въпроси на журналисти от кремълския пул, подчерта, че руско-американската среща на върха в Будапеща е по-скоро отложена, отколкото отменена. 

Попитан кога Русия ще може да каже, че целите ѝ в Украйна са постигнати, Лавров отговори, че целите на Русия "никога не са се променяли". 

 Министърът на външните работи на Русия също така  обясни защо Русия контролира територии извън Донецка и Луганска област.

"Смятам, че е неуместно хората да питат кога ще свърши войната, кога ще спрем, кога ще върнем Запорожие… Всъщност ние вече контролираме и други територии извън регионите, включени в нашата конституция“, каза Лавров. Според него "причината е проста - нуждаем се от буферна зона".

Лавров подчерта в интервюто, че Русия, без никакво съмнение, признава независимостта на Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско. Шефът на руската дипломация обърна внимание на факта, че малко след февруари 2014 г.  тогавашната заместник-държавен секретар на САЩ Виктория Нюланд призна пред Конгреса, че САЩ до този момент "са отпуснали около 5 милиарда долара за подкрепа на Украйна и че това не е било напразно, защото в крайна сметка "демокрацията" е триумфирала.

По думите на Лавров след "преврата" (свалянето на проруския президент Виктор Янукович през 2014 г. - бел. ред.) "народът на Крим отхвърли тази власт и проведе референдум, след това Донецк и Луганск направиха същото“, припомни той (тези референдуми не се признават от международната общност - бел. ред).

Според руския външен министър  Европа се опитва да отклони президента на САЩ Доналд Тръмп от неговата логика за това как трябва да се реши украинската криза.

"Много показателно е, че сега се опитват да отклонят президента на САЩ Доналд Тръмп от логиката, която той самият многократно е изразявал по-рано. Той директно каза – всъщност, може би той беше първият и, вероятно, единственият лидер в Запада (а може би и в целия свят), който от самото начало, още преди встъпването си в длъжност, в началото на септември 2024 г., каза: "НАТО не трябва да се намесва в събитията в Украйна. Ако НАТО застане точно на границите на Русия, тя няма да го търпи и аз мога да разбера чувствата им", отбеляза Лавров. 

Според Лавров, през пролетта западните политици започнали да говорят за "незабавно примирие без никакви предварителни условия".

"И до днес продължават да пеят тази песен. Марк Рюте, Еманюел Макрон. Между другото, когато френският президент Макрон премина към логиката "да се прекрати огънят, да се прекратят убийствата без предварителни условия, а после ще видим", го попитаха дали това означава, че доставките на оръжие за Украйна се спират. Той отговори: не, не означава. Няма никакви предварителни условия".

Москва споделя оценките на президента на САЩ Доналд Тръмп по резултатите от срещата на върха в Аляска, че въпросите по темата за уреждането на украинския конфликт са разрешими, заяви също така министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров в интервюто.

В интервюто Лавров посъветва британския премиер Киър Стармър да си припомни думите и действията на европейските лидери, преди да твърди, че президентът на Русия Владимир Путин не иска мир.

"Когато британският премиер Стармър казва, че руският президент Путин е единственият, който е против преговорите, той трябва да си спомни (бившия британски премиер Борис) Джонсън. Той трябва да си спомни онези в Германия и Франция, които подписаха споразумението (Минските споразумения – бел. ред.), а след това, няколко години по-късно, признаха, че никога не са имали намерение да го изпълнят, въпреки че те бяха одобрени от Съвета за сигурност на ООН", посочи шефът на руското външно министерство.

Към края на интервюто Лавров посочи, че Москва е готова да продължи контактите си с американската страна в темпо, което ще бъде удобно за Вашингтон. 

/АГ/

Към 21:15 на 26.10.2025 Новините от днес

