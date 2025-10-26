Ожесточени сражения в Източна Украйна, докато Русия настъпва към Покровск, съобщава Киев

Сраженията в източния украински град Покровск продължават, където руските войски са настъпили в части от града след месеци на атаки, заявиха украински представители, цитирани от ДПА.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че руските сили са концентрирали голям брой войски близо до Покровск и съседния град Мирноград, което е довело до това, което той описа като една от най-трудните битки, които се водят по дългия фронт в източна Украйна.

"Точно там, срещу Покровск, руснаците са концентрирали основните си сили за атака – а това е значителен брой окупационни войски", заяви Зеленски в нощното си обръщение.

"Разбира се, това създава трудна ситуация в Покровск и околните райони", добави той. "В града и по пътищата към него се водят тежки сражения."

Ситуацията с доставките е несигурна. "Трябва да продължим да нанасяме колкото се може повече загуби на руснаците", подчерта обаче Зеленски.

Генералният щаб на Украйна съобщи, че няколко малки руски пехотни групи са проникнали в Покровск, заобикаляйки отбранителните линии и установявайки позиции в града.

Около 200 руски войници са участвали в сраженията, които са "много динамични и интензивни". И руските, и украинските сили използват бойни дронове, а руските войски се опитват да пробият с танкове и бронирани превозни средства, заяви Генералният щаб.

Киев отрече твърденията на Русия, че войските му в Покровск са напълно обкръжени, като заяви, че украинските сили са превзели обратно някои райони около града и са стабилизирали ситуацията по близките пътища.

Покровск и Мирноград, и двата в Донецка област, са подложени на тежки атаки от месеци и остават изложени на риск от обкръжаване.

Най-малко трима души са загинали и 29 бяха ранени при руска атака с дронове над Киев през нощта, съобщи в неделя украинската служба за гражданска защита. Сред ранените има седем деца. Военната администрация на Киев заяви, че противовъздушната отбрана е била активирана, но не всички приближаващи се дронове са били спрени. Падащи отломки са повредили жилищни сгради в няколко квартала на столицата, заяви кметът Виталий Кличко.

Руските власти от своя страна съобщиха, че при украински атаки с дронове в западната област Белгород, която граничи с Украйна, са били ранени 16 души.

Губернаторът Вячеслав Гладков заяви, че 10 цивилни, включително двама непълнолетни, са били ранени в село Маслова Пристан, където две къщи са били сериозно повредени. По-късно той съобщи за още шест ранени в други части на областта, включително в град Белгород и село Дорогощ.

Жителите на граничните региони на Русия все по-силно усещат последиците от войната чрез украинските контраатаки, отбелязва ДПА. Мащабът на жертвите и разрушенията в Русия обаче остава далеч по-малък от този, причинен от кампанията на Москва в Украйна.