Ива Кръстева
Националът Симеон Николов и Локомотив Новосибирск допуснаха втора загуба в мъжкото волейболно първенство на Русия
снимка: Минко Чернев/БТА (архив)
Москва,  
10.12.2025 19:16
 (БТА)

Националът Симеон Николов и Локомотив Новосибирск допуснаха втора загуба в мъжкото волейболно първенство на Русия. Тимът, воден от Пламен Константинов, отстъпи пред Факел Ямал с 1:3 (25:18, 23:25, 19:25, 18:25) в мач от 12-ия кръг.

Николов записа само 3 точки в двубоя. Дмитри Лизик беше най-резултатен за домакините с 14 точки.

За Факел се отличи Юри Романо с 24 точки.

След поражението тимът от Новосибирск се смъкна на второ място в класирането с 30 точки от 12 мача, а лидер е Зенит Казан с точка повече.

Следващият мач на Локомотив е на 13 декември като гост на Енисей. 

/ИК/

