Разследване на румънска медия за проблеми в съдебната система предизвика лавина от реакции и протест

Румънският президент Никушор Дан призова всички магистрати да му пишат директно за проблемите, с които се сблъскват. Това става ясно от негова публикация в социалните мрежи Фейсбук и "Екс".

Реакцията на държавния глава е провокирана от разследване на новинарския сайт „Рекордер“, в което няколко бивши и настоящи магистрати говорят за натиск върху съдебната система, довел до отлагане на големи дела за корупция и изтичане на давност или за преместване на съдии от един съд в друг, за да не се разглеждат определени дела.

Документалният филм „Правосъдие в плен“, който вече има един милион гледания и над 14 хиляди споделяния и ще бъде излъчен от 21 ч. местно (и българско време) по румънската национална телевизия ТеВеРе, включва интервюта с военни прокурори, с бивш главен прокурор на Националната дирекция за борба с корупцията (DNA) и с настоящ прокурор в същата дирекция, както и със съдия от Апелативния съд.

„Гледах документалния филм на „Рекордер“ от началото до края. Поздравления за създателите му, които внасят важни въпроси в обществения дебат по начин, достъпен за хората. Представените случаи трябва да бъдат разследвани и по-специално повторяемостта на тези случаи. И виновните лица трябва да бъдат наказани, но също от правосъдната система и въз основа на доказателства. Защото материалите на „Рекордер“ представят както факти, които са ясни, така и мнения, които трябва да бъдат доказани“, пише Никушор Дан.

В този контекст президентът посочва, че е започнал работа по доклад с данни за проблемите в съдебната система.

Реакция имаше и от румънския премиер Илие Боложан. В ефира на онлайн медия той призна, че още не е гледал филма, но че ще го направи до края на деня.

"Политиците се страхуват да се намесват законодателно в системата на правосъдието, но ако се установи, че системата няма антителата вътре, тогава ще са необходими законодателни интервенции", коментира той.

Боложан призова магистратите да бъдат толкова единни за реформата на съдебната система, колкото са били, когато са защитавали специалните си пенсии.

"Ако има случаи на съдии, които умишлено са забавяли наказателни дела, за да предотвратят установяването на фактите, те трябва да бъдат разследвани и вината да бъде установена", каза по-рано през деня министърът на правосъдието Раду Маринеску за Диджи24.

Документалният филм на „Рекордер“ предизвика лавина от реакции в социалните мрежи и даде тон за протест в Букурещ тази вечер. Демонстрацията ще се проведе пред Висшия съвет на магистратите (CSM). В социалната мрежа Фейсбук акцията е обявена като „Протест за независима съдебна система“.

„Независимостта на съдебната система е застрашена, което има тежки последствия за румънската демокрация. Законодателството насърчава злоупотребите, а честните съдии са подложени на заплахи“, посочват организаторите.

„Рекордер“ е независима медия, създадена на 12 юли 2017 г. Тя се финансира предимно от дарения, пише на нейната официална страница в интернет.