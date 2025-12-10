САЩ искат да проверяват социалните мрежи на туристите за последните пет години

Американската служба за митнически контрол и гранична охрана иска да получи правомощия да задължи туристите, влизащи в САЩ, да предоставят достъп до публикациите си в социалните мрежи за последните пет години, съобщи американското Министерство на вътрешната сигурност, цитирано от ДПА.

Единайсетстраничното предложение е публикувано във Федералния регистър за 60-дневен период за обществено обсъждане и все още не е правно обвързващо. Изискването ще се отнася за платформи като "Tикток", "Екс" и "Инстаграм".

Всички туристи, влизащи в САЩ чрез автоматизираната електронна система за разрешение за пътуване (ESTA), ще бъдат засегнати. ESTA улеснява безвизовото пътуване от повече от 40 страни, като позволява престой до 90 дни.

Министерството заяви, че въвежда новата процедура, за да се съобрази с президентския указ, издаден през януари 2025 г. за "Защита на Съединените щати от чуждестранни терористи и други заплахи за националната и обществената сигурност".

Задължителната проверка на социалните мрежи е част от по-голям пакет, който ще регулира събирането на данни за влизащите и излизащите от страната.

През август стана известно, че администрацията е разширила проверките на лицата, притежаващи визи.

Според публикация във "Вашингтон пост" милиони хора, които вече са в САЩ, са били проверени. Особено внимание е било обърнато на тяхното присъствие в интернет с оглед отнемане на визите в случай на доказателства за превишаване на срока на престой или за престъпна дейност.

Отделно от това, Службата на САЩ за гражданството и имиграцията (USCIS) обяви, че ще проверява потенциалните имигранти за евентуални "антиамерикански" коментари в интернет.

Федералните власти в момента строго прилагат правилата спрямо имигранти, за които е установено, че са превишили разрешения в документите си престой.