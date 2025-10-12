Американското правителство се зарече, че ще унищожи движението "Антифа" и останалите заплахи за вътрешната сигурност на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде ясен сигнал чрез свои изказвания, укази и една директива, останала почти незабелязана, че е готов да използва мощта на американската армия и ресурсите на федералното правителство, за да се справи с престъпността, незаконната имиграция и движението "Антифа", пише в. "Вашингтон пост".

През последните две седмици Тръмп поиска Националната гвардия да се включи в кампанията му срещу престъпността и незаконната имиграция в четири града, управлявани от демократите. Президентът републиканец все по-често използва военна реторика, когато говори за вътрешните проблеми на САЩ. Той определи уличната престъпност като "вътрешна война" и заяви пред представители на висшия ешелон на армията, че американските градове ще се превърнат в "тренировъчни полигони" за военните, нарушавайки нормите за ненамеса на въоръжените сили в политиката, коментира "Вашингтон пост".

Действията и думите на Тръмп бележат драматична промяна в използването на армията и на военната реторика, които през по-голямата част от американската история са били насочени към външните заплахи, пише още изданието. В исторически план президентите са разполагали военни от Националната гвардия при извънредни ситуации – например природни бедствия или размирици, с които местните власти нямат достатъчно сили да се справят.

По-рано този месец Тръмп обвини крайнолявото движение "Антифа" в "провеждането на кампания на насилие" срещу представители на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) в Портланд. Освен това Белият дом заяви, че "Антифа" стои зад протестите срещу имиграционните власти в Чикаго. Тези размирици станаха повод Тръмп да се опита да изпрати в Портланд и Чикаго сили на Националната гвардия, но местните власти заведоха съдебни дела и блокираха този ход.

"Антифа" под прицела на Тръмп

Тръмп и високопоставени представители на американското правителство в сряда се срещнаха в Белия дом с крайнодесни активисти и инфлуенсъри, за да обсъдят движението "Антифа" и действията, които ще бъдат предприети срещу него, предаде телевизия Ем Ес Ен Би Си.

"За всички американци трябва да е ясно, че в страната ни има много сериозна заплаха от ляв тероризъм. Радикалите са свързани с вътрешната терористична групировка "Антифа", за която напоследък чухте много, а и аз чувах много за тях в продължение на 10 години", заяви Тръмп на пресконференция след срещата.

Главният прокурор и министър на правосъдието Пам Бонди се зарече, че правителството ще "разбие организацията тухла по тухла". Шефът на ФБР Каш Пател отбеляза, че правителството прилага "цялостен подход" към "Антифа" и мобилизира ресурси на редица служби, които да се справят с проблема. Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноум от своя страна каза, че "Антифа" разполага с толкова сложна мрежа, колкото и МС-13 (престъпната групировка "Мара Салватруча" - бел. ред.), "Ислямска държава", "Хизбула" и "Хамас". Всичките те са също толкова опасни", подчерта Ноум.

В края на миналия месец Тръмп подписа указ, с която обяви "Антифа" за терористична организация. По този начин Тръмп даде на правителствените служби широки правомощия да разследват всякакви действия на движението или негови симпатизанти, които му оказват "материална подкрепа".

Тръмп оповести решението си след церемония в памет на убития ултраконсервативен активист Чарли Кърк. Представители на десницата в САЩ смятат, че убиецът има крайнолеви убеждения.

Какво всъщност представлява "Антифа"

Според експерти "Антифа" представлява децентрализирано идеологическо течение без ясна лидерска структура. Това поражда опасения, че указът на Тръмп може да доведе до репресии срещу леви организации, отбелязва в. "Хил".

Движението "Антифа", което се противопоставя на крайнодесни, расистки и фашистки организации, отдавна предизвиква гнева на Тръмп, коментира Би Би Си. През 2020 г. тогавашният директор на ФБР Кристофър Рей заяви пред Конгреса на САЩ, че "Антифа" по-скоро представлява идеология, отколкото официална организация.

"Антифа" води началото си от германско антифашистко движение, формирано през 30-те години. Макар че "Антифа" съществува в САЩ от десетилетия, движението придоби широка известност през след 2020 г. след смъртта на афроамериканеца Джордж Флойд, убит от полицай в Минеаполис. Този случай предизвика масова вълна от протести в цялата страна, припомня в. "Файненшъл таймс". Въпреки че повечето демонстрации бяха мирни, някои служители от първото правителство на Тръмп обвиниха "Антифа" за случаите на насилие и мародерство. Оттогава активисти, идентифициращи се с "Антифа", редовно влизат в пререкания с десни групи, в разгорещени спорове в онлайн пространството, както и във физически сблъсъци по улиците на САЩ.

Сред активистите от "Антифа" има анархисти, комунисти и твърдолинейни социалисти, които споделят антиправителствени и антикапиталистически възгледи и също така подкрепят ЛГБТК и имигрантските общности. Понякога обаче "Антифа" се използва от консервативни политици и коментатори като универсален термин, който включва редица други либерални и леви групи, добавя Би Би Си.

До каква степен "Антифа" застрашава вътрешната сигурност на САЩ

Според Дейвид Шанцер, експерт по стратегии за борба с тероризма и вътрешна сигурност, истинската мотивация на правителството на Тръмп да представи "Антифа" като заплаха за САЩ, е да се оправдае прилагането на повече ограничителни мерки срещу левите демонстрации в страната.

"Те се опитват да покажат, че има някаква заплаха за средния американец", каза Шанцер в интервю за телевизия Си Би Си. По думите му обаче не е ясно дали властите разполагат с доказателства, че "Антифа" представлява толкова сериозна опасност.

"Ако има ясна и реална заплаха, ако имат доказателства за такава степен на организираност, тогава са длъжни да защитят американското общество и да ликвидират тези организации", подчерта Шанцер.

Статистически данни показват, че през последните три десетилетия левите екстремисти са представлявали сравнително малка заплаха за сигурността на САЩ, особено в сравнение с насилието, упражнявано от десни групировки, пише в. "Файненшъл таймс". Въпреки това в последно време се наблюдава ръст на нападенията, извършвани от леви екстремисти, добавя изданието.

От 1994 г. до юли тази година са регистрирани 495 терористични атаки и заговори, организирани от крайната десница. Крайната левица е отговорна за 68 подобни престъпления, сочат данни на мозъчния тръст Център за стратегически и международни изследвания.

През тази година обаче са регистрирани пет нападения, извършени от крайнолеви активисти и само един инцидент, свързан с крайната десница.

"През 2025 г. за първи път от повече от 30 години насам левите терористични атаки са повече от тези на крайната десница", пише в публикуван неотдавна доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания.

"Нашите данни показват, че се наблюдава увеличаване на случаите на насилие, упражнявано от крайнолеви лица, особено през последната една година. Но каква част от тези случаи са дело на "Антифа"? Доста малка", заяви за "Файненшъл таймс" Сет Джоунс, ръководител на отдела за отбрана и сигурност към Центъра за стратегически и международни изследвания. "Огромна част от вътрешните терористични дейности в САЩ се извършват от отделни лица, а не от групи. И "Антифа" е чудесен пример за това", добави Джоунс.