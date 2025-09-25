Доналд Тръмп каза, че ще подпише указ за ликвидиране на "левия тероризъм"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че ще подпише указ тази седмица за разбиване на "вътрешните терористични мрежи", финансирани по думите му от левичарски групировки с цел подклаждане на насилие срещу консерваторите, съобщиха агенциите.

"Нестихващото насилие от страна на терористите от радикалната левица, след убийството на Чарли Кърк, трябва да бъде спряно", написа американският лидер в социалната мрежа "Трут Сошъл". "Тази седмица ще подпиша указ за ликвидиране на тези вътрешни терористични мрежи."

Тръмп обяви това в същия ден, в който въоръжен нападател уби един и рани двама други задържани в обект на Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ в Далас. Именно тази структура се превърна в острието на предприетите от Тръмп строги, широкообхватни мерки срещу незаконната имиграция, които бяха разкритикувани от мнозина демократи и защитници на правата на имигрантите.

Президентът и обкръжението му многократно заявиха, без да представят доказателства, че заподозреният за убийството на консервативния деец Кърк преди две седмици е част от по-голямо, координирано ляво движение.

Същевременно президентът до голяма степен омаловажава насилието на десни групировки и настоява, че политическото насилие е проблем само на левицата. Но според експерти по вътрешен тероризъм към политическо насилие са склонни представители и на единия, и на другия спектър, а исторически погледнато, повече нападения са извършени от привърженици на дясната, отколкото на лявата идеология, отбелязва Ройтерс.

Преди това Тръмп каза, че е обсъдил с главния прокурор Пам Бонди подвеждането на подобни организации под съдебна отговорност по Закона за корумпираните лица и тези, намиращи се под влиянието на рекетьори (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO). Нормативният акт е приет за борба с организираната престъпност.

Демократите предупредиха, че правителството може да използва убийството на Кърк като предлог за разправа с политическото инакомислие.

В понеделник Тръмп подписа друг указ, за обявяване за вътрешна терористична организация на "Антифа" и заплаши с разследване и съдебно преследване всички, които подкрепят това движение финансово.

"Антифа" е "децентрализирано движение без лидери и се състои от групи, мрежи и отделни лица, имащи слаба връзка помежду си", според информация на Лигата за борба с поругаването, американска правозащитна организация, следяща и документираща проявите на екстремизъм.