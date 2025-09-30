Обвиненият в убийството на Чарли Кърк се яви пред съда

site.btaОбвиненият в убийството на Чарли Кърк се яви пред съда
Обвиненият в убийството на десния политически активист Чарли Кърк, се яви пред съда вчера и новият му адвокатски екип потвърди, че ще поиска предварително изслушване, на което да бъде установено дали има достатъчно доказателства за започване на делото, предаде Ройтерс.
Двадесет и две годишният Тайлър Робинсън е обвинен, че е произвел изстрела, с който на 10 септември бе убит Кърк, който бе близък съюзник на президента на САЩ Доналд Тръмп.
Робинсън бе арестуван след продължило 33 часа издирване и прокуратурата каза, че ще поиска да му бъде наложено смъртно наказание, ако бъде признат за виновен.
Назначеният от съда служебен защитник на Робинсън - Катрин Нестър, поиска на защитата да ѝ бъде дадено време да се запознае с доказателствата по случая, които според прокуратурата са „обемни“, и каза, че това вероятно ще отнеме месеци.
Следващото техническо заседание на съда бе насрочено за 30 октомври.
/ГГ/
