Обвиненият в убийството на Чарли Кърк се яви пред съда

Владимир Арангелов
Обвиненият в убийството на Чарли Кърк Тайлър Робинсън се явява пред съда по видеовръзка, 16 септември 2025 година. Снимка: Scott G Winterton/The Deseret News чрез AP
Прово, щата Юта,  
30.09.2025 09:35
Обвиненият в убийството на десния политически активист Чарли Кърк, се яви пред съда вчера и новият му адвокатски екип потвърди, че ще поиска предварително изслушване, на което да бъде установено дали има достатъчно доказателства за започване на делото, предаде Ройтерс.

Двадесет и две годишният Тайлър Робинсън е обвинен, че е произвел изстрела, с който на 10 септември бе убит Кърк, който бе близък съюзник на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Робинсън бе арестуван след продължило 33 часа издирване и прокуратурата каза, че ще поиска да му бъде наложено смъртно наказание, ако бъде признат за виновен.

Назначеният от съда служебен защитник на Робинсън - Катрин Нестър, поиска на защитата да ѝ бъде дадено време да се запознае с доказателствата по случая, които според прокуратурата са „обемни“, и каза, че това вероятно ще отнеме месеци.

Следващото техническо заседание на съда бе насрочено за 30 октомври.

