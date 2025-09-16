Пентагонът взема строги мерки срещу публикации на военнослужещи, в които се възхвалява убийството на Чарли Кърк

Американските въоръжени сили предприеха спешни и безкомпромисни дисциплинарни действия срещу военнослужещи заради публикации в социалните мрежи, в които възхваляват убийството на консервативния активист Чарли Кърк, предадоха американски власти, цитирани от Ройтерс.

Засега Пентагонът не е оповестил на колко от военнослужещите е наложена дисциплинарна санкция, но според източници на Ройтерс в американските институции може да става въпрос за десетки, след като министърът на отбраната Пийт Хегсет, познавал лично Кърк, нареди поредица от спешни разследвания.

Тридесет и една годишният Кърк, който беше известен с крайнодясната си реторика, беше убит с един-единствен изстрел от пушка по време на открито събитие в университета "Вали" в щата Юта. Верният съюзник на американския президент Доналд Тръмп не беше част от висшето военно командване на страната и не заемаше правителствени постове.

Правните експерти и американските власти заявиха обаче, че американските войници нямат същата свобода на изразяване, както обикновените граждани, и може да бъдат наказани за публични коментари, ако военните командири преценят, че те нарушават разпоредбите на Единния военен наказателен кодекс за "реда и дисциплината".

"Няма да толерираме тези, които възхваляват или се подиграват на убийството на американски съгражданин в рамките на Департамента на отбраната на САЩ", написа говорителят на Пентагона Шон Парнел в социалната мрежа "Екс" в отговор на изявлението на Хегсет. "Това е нарушение на клетвата, неподходящо поведение, предателство към американците, които са се заклели да защитават, и изключително несъвместимо с военната служба", добави Парнел.

Сухопътните войски, военноморските и военновъздушни сили на САЩ не отговориха на запитванията на Ройтерс за това дали са предприели подобен род мерки.