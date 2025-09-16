Подробно търсене

Пентагонът взема строги мерки срещу публикации на военнослужещи, в които се възхвалява убийството на Чарли Кърк

Николай Джамбазов
Секретарят по отбраната Пийт Хегсет. Снимка: (AP Photo/Alex Brandon)
Вашингтон,  
16.09.2025 14:39
 (БТА)

Американските въоръжени сили предприеха спешни и безкомпромисни дисциплинарни действия срещу военнослужещи заради публикации в социалните мрежи, в които възхваляват убийството на консервативния активист Чарли Кърк, предадоха американски власти, цитирани от Ройтерс.

Засега Пентагонът не е оповестил на колко от военнослужещите е наложена дисциплинарна санкция, но според източници на Ройтерс в американските институции може да става въпрос за десетки, след като министърът на отбраната Пийт Хегсет, познавал лично Кърк, нареди поредица от спешни разследвания.

Тридесет и една годишният Кърк, който беше известен с крайнодясната си реторика, беше убит с един-единствен изстрел от пушка по време на открито събитие в университета "Вали" в щата Юта. Верният съюзник на американския президент Доналд Тръмп не беше част от висшето военно командване на страната и не заемаше правителствени постове.

Правните експерти и американските власти заявиха обаче, че американските войници нямат същата свобода на изразяване, както обикновените граждани, и може да бъдат наказани за публични коментари, ако военните командири преценят, че те нарушават разпоредбите на Единния военен наказателен кодекс за "реда и дисциплината".

"Няма да толерираме тези, които възхваляват или се подиграват на убийството на американски съгражданин в рамките на Департамента на отбраната на САЩ", написа говорителят на Пентагона Шон Парнел в социалната мрежа "Екс" в отговор на изявлението на Хегсет. "Това е нарушение на клетвата, неподходящо поведение, предателство към американците, които са се заклели да защитават, и изключително несъвместимо с военната служба", добави Парнел.

Сухопътните войски, военноморските и военновъздушни сили на САЩ не отговориха на запитванията на Ройтерс за това дали са предприели подобен род мерки.

/ДИ/

Свързани новини

16.09.2025 11:32

Джей Ди Ванс каза, че националното единство е невъзможно с тези, които празнуват убийството на Чарли Кърк

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс каза днес, че "отчаяно" иска да има национално единство след убийството на консервативния политически активист Чарли Кърк, но да се намерят допирни точки с хората, които празнуват убийството на приятеля му, е невъзможно, предаде Асошиейтед прес. Ванс каза това, докато водеше радиопредаването на Чарли Кърк.
12.09.2025 20:37

Заподозреният за убийството на консервативния активист Чарли Кърк е бил негов идеен противник, заяви губернаторът на Юта

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк бе заловен, обяви днес президентът на САЩ Доналд Тръмп. Това представлява значителен пробив в разследването на целенасоченото убийство, което предизвика нови тревоги относно политическото насилие в САЩ, отбелязва Асошиейтед Прес.

