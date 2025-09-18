Подробно търсене

Тръмп обяви антифашисткото движение "Антифа" за терористична организация

Валерия Динкова
Тръмп обяви антифашисткото движение "Антифа" за терористична организация
Тръмп обяви антифашисткото движение "Антифа" за терористична организация
Американският президент Доналд Тръмп. Снимка: AP Photo/Alex Brandon
Вашингтон,  
18.09.2025 05:02
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп снощи заяви, че обявява лявото, антифашистко движение "Антифа" за терористична организация, след убийството на десния политически активист Чарли Кърк, предаде Ройтерс.

"Ще препоръчам също така тези, които финансират "Антифа", да бъдат подложени на щателно разследване съгласно най-високите правни стандарти и практики", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

По-рано тази седмица Белият дом обяви намерението си да се справи с "левия вътрешен тероризъм".

Заподозреният за убийството на Кърк - Тайлър Робинсън, е описван като "крайноляв убиец", тъй като е осъдил пред семейството и приятелите си "омразата", която според него Кърк разпространявал, и е използвал боеприпаси с гравирани антифашистки послания.

Във вторник на Робинсън бяха повдигнати обвинения, които предвиждат смъртно наказание.

/ВД/

Свързани новини

18.09.2025 03:21

САЩ са изправени пред "преломен момент" след убийството на Кърк, заяви експрезидентът Барак Обама

САЩ са изправени пред "преломен момент" след убийството на консервативния активист Чарли Кърк и президентът Доналд Тръмп разединява още повече страната, вместо да работи за обединяването на нацията, заяви експрезидентът Барак Обама, цитиран от Асошиейтед прес.
17.09.2025 19:40

Комисия към Сената на САЩ поиска изпълнителните директори на онлайн платформи да дадат показания във връзка с убийството на Чарли Кърк

Комисия към Сената на САЩ поиска от изпълнителните директори на платформите "Дискорд" (Discord), "Стийм" (Steam), "Туич" (Twitch) и "Редит" (Reddit) да дадат свидетелски показания относно радикализацията на някои от потребителите им, предаде Ройтерс.
17.09.2025 06:50

Прокуратурата ще поиска смъртна присъда за заподозрения за убийството на Чарли Кърк; Тайлър Робинсън бе изправен пред съда за първи път

Американската прокуратура повдигна обвинения в убийство при утежняващи вината обстоятелства срещу заподозрения за убийството на консервативния активист Чарли Кърк миналата седмица, предаде ДПА, като се позова на прокурор Джеф Грей от щата Юта, където бе извършено покушението.
16.09.2025 14:39

Пентагонът взема строги мерки срещу публикации на военнослужещи, в които се възхвалява убийството на Чарли Кърк

Американските въоръжени сили предприеха спешни и безкомпромисни дисциплинарни действия срещу военнослужещи заради публикации в социалните мрежи, в които възхваляват убийството на консервативния активист Чарли Кърк, предадоха американски власти, цитирани от Ройтерс.
16.09.2025 11:32

Джей Ди Ванс каза, че националното единство е невъзможно с тези, които празнуват убийството на Чарли Кърк

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс каза днес, че "отчаяно" иска да има национално единство след убийството на консервативния политически активист Чарли Кърк, но да се намерят допирни точки с хората, които празнуват убийството на приятеля му, е невъзможно, предаде Асошиейтед прес. Ванс каза това, докато водеше радиопредаването на Чарли Кърк.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:15 на 18.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация