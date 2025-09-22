Тръмп нарече покойния Чарли Кърк "гигант на своето поколение"

Подробно търсене

Асен Георгиев
Тръмп прегръща вдовицата на покойния Чарли Кърк в края на паметната служба за съпруга ѝ. Снимка: АП/Julia Demaree Nikhinson.
Глендейл,  
22.09.2025 02:55
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп почете паметта на Чарли Кърк, определяйки като "гигант на своето поколение" политическия активист, убит на 10 септември, по време на церемония в чест на тази фигура на американската десница в препълнен стадион в Аризона, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

"Преди по-малко от две седмици нашата страна загуби един от най-великите умове на нашето време, гигант на своето поколение и преди всичко съпруг, баща, син, християнин и отдаден патриот", заяви американският президент пред повече от 60 000 души близо до Финикс, в югозападната част на страната.

"Сега той е мъченик за свободата на Америка", подчерта Тръмп в речта си. "Знам, че говоря от името на всички тук днес, когато казвам, че никой от нас никога няма да забрави Чарли. И историята също няма да го забрави."

"За Чарли ще запомним, че е по-добре да стоим на краката си и да защитаваме САЩ и истината, отколкото да умрем на колене", каза вицепрезидентът Ванс. "Приятели, за Чарли трябва да запомним, че той е герой за Съединените американски щати. И той е мъченик за християнската вяра."

Ерика Кърк, вдовицата на убития ултраконсервативен инфлуенсър, заяви, че "прощава" на убиеца му в реч с силно религиозен характер, отбелязва АФП.

"Съпругът ми Чарли искаше да спаси младите мъже, като този, който отне живота му", каза тя пред повече от 60 000 души, сред които и президентът Доналд Тръмп, в стадиона "Стейт Фарм" в Глендейл, щата Аризона.

"Този човек, този млад мъж, аз му прощавам", каза тя с пресипнал от сълзи глас. "Прощавам му, защото това е направил Христос и това би направил Чарли. Отговорът на омразата не е омраза", подчерта Ерика Кърк.

 31-годишният Чарли Кърк беше убит на 10 септември с изстрел във врата, докато водеше дебат в университетски кампус в Юта, в западната част на страната, трагедия, която засили дълбокото политическо разделение в САЩ.

Кърк използваше милионите си последователи в социалните мрежи и изявите си в университетите, за да защитава Доналд Тръмп и да разпространява националистическите, християнски и традиционалистки идеи сред младежта.

Предполагаемият му убиец, 22-годишният Тайлър Робинсън, обяснил действието си пред близките си с "омразата", която според него разпространявал инфлуенсърът, разкриха местните власти.

Властите в Юта поискаха смъртно наказание за извършителя. Той е обвинен в седем престъпления, сред които и убийство, "за умишлено или съзнателно причиняване на смъртта на Чарли Кърк при обстоятелства, които са довели до голям риск от смърт за други хора", според местния прокурор.

Погребението на Кирк, на когото Тръмп приписва ключова роля в победата си на изборите през 2024 г., привлече десетки хиляди скърбящи, сред които вицепрезидентът Джей Ди Ванс, други висши държавни служители и млади консерватори, повлияни от 31-годишния бунтовник.

Говорилите на паметното събитие подчертаха дълбоката вяра на Кирк и силното му убеждение, че младите консерватори трябва да се женят, да създават семейства и да предават своите ценности, за да продължат да изграждат своето движение. Те също така многократно повтаряха на консервативните активисти, понякога в конфронтационен тон, че най-добрият начин да почетат Кирк е да удвоят усилията си в мисията му да премести американската политика по-надясно.

"Мислехте, че можете да убиете Чарли Кирк? Вие го направихте безсмъртен", каза заместник-началникът на канцеларията на Белия дом Стивън Милър, цитиран от АП. "Нямате представа какъв дракон сте събудили, нямате представа колко решени сме да спасим тази цивилизация, да спасим Запада, да спасим тази република."

