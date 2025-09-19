Подробно търсене

Обществените нагласи на американците са претърпели съществени промени, сочи ново социологическо проучване

Алексей Маргоевски
Бдение в памет на републиканския активист Чарли Кърк пред Центъра "Дж. Ф. Кенеди", във Вашингтон, 14 септември 2025 г. Снимка: АП/Rod Lamkey Jr.
Вашингтон,  
19.09.2025 17:37
 (БТА)

Според ново проучване на Асошиейтед прес и Националния център за изследване на общественото мнение (НЦИОМ), проведено малко след убийството на консервативния активист Чарли Кърк миналата седмица, нагласите на републиканците относно посоката, в която се движи страната, са се влошили драстично.

Делът на републиканците, които смятат, че страната се движи в правилната посока, е спаднал рязко през последните месеци, показва анкетата. Днес само около половината от членовете на Републиканската партия смятат, че страната е на прав път, което е спад спрямо 70 процента през юни. Промяната е още по-очевидна сред жените републиканки и членовете на партията на възраст под 45 години.

Като цяло около една четвърт от американците смятат, че нещата в страната се развиват в правилната посока, което е спад спрямо около 40 процента през юни. Демократите и независимите не са променили значително мнението си, посочва АП.

Отговорите на републиканците, които са участвали в анкетата, показват, че политическото насилие и постоянните опасения за социалните разногласия играят роля в забележителната промяна в настроенията им след лято, белязано от убийства на личности и от двете страни на политическия спектър, въпреки че те споменават и редица други опасения, включително работните места, разходите на домакинствата и престъпността.

Мненията за посоката, в която се движи страната, са сравнително стабилни, но понякога големи събития разклащат нагласите на партийните привърженици относно състоянието на страната, дори при положение че тяхната партия е на власт, посочва АП.

Промяната в настроенията в Републиканската партия, особено сред по-младите републиканци и жените в партията, е забележителна с мащабите си. Спадът в броя на републиканците, които смятат, че страната върви в правилната посока, е по-голям от спада между октомври 2020 г. и декември 2020 г., след като президентът Доналд Тръмп, загуби надпреварата за преизбиране. По мащаби той е по-скоро подобен на спада, който настъпи през първите два месеца от пандемията от ковид.

Сред републиканците на възраст под 45 години спадът е особено видим: 61 процента казват, че страната се движи в грешната посока, което е увеличение от 30 процентни пункта спрямо юни, когато този въпрос беше зададен за последен път, отбелязва АП. 

 

