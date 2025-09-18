Подробно търсене

Николай Велев
Доналд Тръмп заяви, че късното шоу на Джими Кимъл е било свалено от ефир, защото водещият "не е талантлив“ и е имал "много нисък рейтинг"
Американският президент Доналд Тръмп говори на днешната съвместна пресконференция с Киър Стармър в Чекърс. Снимка: АП//Evan Vucci
Лондон/Вашингтон ,  
18.09.2025 22:51
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че късното шоу на Джими Кимъл е било свалено от ефир, защото водещият "не е талантлив" и е имал "много слаб рейтинг", предадоха ДПА и Ей Пи мидия. 

Американската телевизия Ей Би Си спря предаването "Джими Кимъл на живо" заради коментари на популярния комик относно убийството на активиста консерватор Чарли Кърк. Кимъл например заяви, че много представители на движението МАГА (Make America Great Again) "работят много усилено, за да извлекат полза от убийството на Чарли Кърк".

"Джими Кимъл беше уволнен най-вече защото имаше нисък рейтинг", заяви Тръмп на днешната пресконференция в резиденцията на британския премиер "Чекърс". "Освен това той каза нещо ужасно относно един велик джентълмен, известен с името Чарли Кърк", продължи американският лидер. "Джими Кимъл не е талантлив човек. Той има много нисък рейтинг и отдавна трябваше да го уволнят", отбеляза Тръмп. "Така че, ако искате може да наречете това свобода на словото или не. Той беше уволнен поради липса на талант", заключи американският лидер.

Твърди се, че телевизионната мрежа Ей Би Си е спряла шоуто, след като няколко нейни канала са възразили срещу изказвания, които Кимъл е направил в понеделник и вторник. Говорител на притежаваната от "Дисни" телевизионна мрежа заяви за Би Би Си, че предаването "Джими Кимъл на живо" е спряно за неопределено време.

Тръмп коментира случая на днешната обща пресконференция с британския премиер Киър Стармър, с която сложи край на двудневната си визита в Обединеното кралство.

По-рано днес американският президент приветства решението на Ей Би Си да свали Кимъл от ефир. "Поздравления за Ей Би Си, че най-накрая имаше куража да направи това, което трябваше да се направи", написа Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл". "Кимъл има НУЛЕВ талант и по-нисък рейтинг от (Стивън) Колбер, ако това изобщо е възможно", добави президентът републиканец. 

Много популярни личности, сред които Бен Стилър и Джейми Лий Къртис, изразиха в социалните мрежи загриженост и подкрепа за свободата на словото.

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм определи спирането на предавания и уволняването на телевизионни водещи като "координирани" и "опасни" ходове.

Актьорската гилдия в САЩ и Американската федерация на телевизионните и радио артисти (Sag-Aftra) публикуваха изявление, в което се казва: "Решението да се спре излъчването на "Джими Кимъл на живо" е вид потискане и отмъщение, което застрашава свободите на всички".  

Бившият президент на САЩ Барак Обама предупреди, че при управлението на Тръмп се наблюдава "кенсъл култура" (cancel culture - феномен, при който хора критикуват даден човек за негови думи или действия, смятани за неприемливи, и призовават за изключване, бойкот или уволнение на въпросния човек - бел. ред.).

"След години на оплаквания от кенсъл културата, настоящото правителство я издигна до ново и опасно равнище", написа Обама в социалната мрежа "Екс". 

Междувременно демократите в Конгреса осъдиха действията на правителството спрямо критиците на Тръмп и представиха законопроект за допълнителни мерки в защита на свободата на словото, предаде Асошиейтед прес. Малко вероятно е обаче законопроектът да бъде приет в контролирания от Републиканската пария Конгрес, отбелязва АП.

/ДИ/

18.09.2025 05:02

Тръмп обяви антифашисткото движение "Антифа" за терористична организация

Десетки хиляди аржентинци излязоха снощи по улиците на Буенос Айрес с искане за увеличаване на финансирането на университетите и детското здравеопазване, което бе намалено заради строгите икономии на президента либертарианец Хавиер Милей, предаде Ройтерс.
17.09.2025 06:50

Прокуратурата ще поиска смъртна присъда за заподозрения за убийството на Чарли Кърк; Тайлър Робинсън бе изправен пред съда за първи път

Американската прокуратура повдигна обвинения в убийство при утежняващи вината обстоятелства срещу заподозрения за убийството на консервативния активист Чарли Кърк миналата седмица, предаде ДПА, като се позова на прокурор Джеф Грей от щата Юта, където бе извършено покушението.
16.09.2025 21:35

Германия призова САЩ да спазват свободата на медиите след заплахи към репортер

Германският външен министър Йохан Вадефул призова САЩ да спазват свободата на медиите по отношение на чуждестранните журналисти, след като бяха отправени заплахи към кореспондент на германската телевизия Цет Де Еф след убийството на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк."Мога само да се надявам и да очаквам свободата на печата в САЩ да не бъде нарушавана в ущърб на германски журналисти", каза министър Вадефул в отговор на журналистически въпрос в Берлин.
14.09.2025 16:30

Ройтерс: Тръмп пое ролята на главен говорител след смъртта на Чарли Кърк

След като американският консервативен активист Чарли Кърк беше прострелян смъртоносно, американският президент Доналд Тръмп пое ролята на говорител по необикновен начин, пише Ройтерс в аналитичен материал. Тръмп беше първият, който потвърди новината
18.07.2025 19:38

Тръмп отпразнува изненадващото спиране на „Късното шоу на Стивън Колбер“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отпразнува спирането на „Късното шоу на Стивън Колбер“ и заяви, че на дългогодишния водещ на предаването му липсва талант, дни след като Колбер разкритикува корпоративните собственици на шоуто за това, че са сключили съдебно споразумение с Тръмп, предаде ДПА.
07.06.2025 07:35

Американски апелативен съд даде възможност на Тръмп да ограничава достъпа на журналисти от Асошиейтед прес до Белия дом

Американски апелативен съд даде възможност на президента Доналд Тръмп да ограничава достъпа на журналисти от Асошиейтед прес до някои медийни събития в Белия дом, предаде Ройтерс.
27.04.2025 08:54

Ежегодната вечеря на кореспондентите в Белия дом протече без гостуването на президента и в помрачено настроение

Във Вашингтон снощи се състоя ежегодната вечеря на кореспондентите в Белия дом, предаде Франс прес.  Гала вечерта обаче премина без типичното празнично настроение. За журналистите това събитие беше повод да се отдаде почит на Първата поправка на

Към 23:41 на 18.09.2025 Новините от днес

