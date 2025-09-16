Подробно търсене

Германия призова САЩ да спазват свободата на медиите след заплахи към репортер

Николай Джамбазов
Германия призова САЩ да спазват свободата на медиите след заплахи към репортер
Германия призова САЩ да спазват свободата на медиите след заплахи към репортер
Националните флагове на Германия и САЩ - снимка: AP/Mark Schiefelbein
Берлин,  
16.09.2025 21:35
 (БТА)

Германският външен министър Йохан Вадефул призова САЩ да спазват свободата на медиите по отношение на чуждестранните журналисти, след като бяха отправени заплахи към кореспондент на германската телевизия Цет Де Еф след убийството на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк.

"Мога само да се надявам и да очаквам свободата на печата в САЩ да не бъде нарушавана в ущърб на германски журналисти", каза министър Вадефул в отговор на журналистически въпрос в Берлин.

Бившият американски посланик в Германия Ричард Гренел настоя ръководителят на бюрото на Цет Де Еф в САЩ Елмар Тевесен да бъде експулсиран заради "ляв екстремизъм и подбуждане към насилие".

Гренел е приближен на американския президент Доналд Тръмп и беше американски посланик в Германия в периода 2018-2020 г., по време на първия мандат на президента републиканец. Той публикува видео на Цет Де Еф в социалната мрежа "Екс", в която Тевесен описва политическите виждания на Стивън Милър, заместник-ръководител на политическия кабинет в Белия дом, като "много крайни". Във видеото германският журналист казва още, че "убежденията на Милър произтичат до някаква степен от идеологията на Третия райх".

Гренел описва Тевесен като "радикален германски левичар, който непрекъснато призовава към насилие срещу хора, с които не е съгласен политически". Бившият посланик настоя визата на журналиста да бъде анулирана.

Призивите за порицание на онези, които се възприемат като критични към покойния десен активист Чарли Кърк, се засилват сред американската десница, след като политическото насилие в дълбоко поляризираните Съединени щати достигна връхната си точка с убийството на инфлуенсъра миналата седмица, отбелязва ДПА.

/БЗ/

Свързани новини

15.09.2025 17:02

Германска обществена телевизия отхвърли призив на бивш американски посланик в Германия за експулсиране на неин журналист

Германската обществена телевизия Цет Де Еф отхвърли призива на бившия американски посланик в Германия Ричард Гренел неин журналист да бъде изгонен от САЩ заради, както той казва, крайнолеви възгледи и подбуждане към насилие, съобщи ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:36 на 16.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация