Германия призова САЩ да спазват свободата на медиите след заплахи към репортер

Германският външен министър Йохан Вадефул призова САЩ да спазват свободата на медиите по отношение на чуждестранните журналисти, след като бяха отправени заплахи към кореспондент на германската телевизия Цет Де Еф след убийството на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк.

"Мога само да се надявам и да очаквам свободата на печата в САЩ да не бъде нарушавана в ущърб на германски журналисти", каза министър Вадефул в отговор на журналистически въпрос в Берлин.

Бившият американски посланик в Германия Ричард Гренел настоя ръководителят на бюрото на Цет Де Еф в САЩ Елмар Тевесен да бъде експулсиран заради "ляв екстремизъм и подбуждане към насилие".

Гренел е приближен на американския президент Доналд Тръмп и беше американски посланик в Германия в периода 2018-2020 г., по време на първия мандат на президента републиканец. Той публикува видео на Цет Де Еф в социалната мрежа "Екс", в която Тевесен описва политическите виждания на Стивън Милър, заместник-ръководител на политическия кабинет в Белия дом, като "много крайни". Във видеото германският журналист казва още, че "убежденията на Милър произтичат до някаква степен от идеологията на Третия райх".

Гренел описва Тевесен като "радикален германски левичар, който непрекъснато призовава към насилие срещу хора, с които не е съгласен политически". Бившият посланик настоя визата на журналиста да бъде анулирана.

Призивите за порицание на онези, които се възприемат като критични към покойния десен активист Чарли Кърк, се засилват сред американската десница, след като политическото насилие в дълбоко поляризираните Съединени щати достигна връхната си точка с убийството на инфлуенсъра миналата седмица, отбелязва ДПА.