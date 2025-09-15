Германска обществена телевизия отхвърли призив на бивш американски посланик в Германия за експулсиране на неин журналист

Германската обществена телевизия Цет Де Еф отхвърли призива на бившия американски посланик в Германия Ричард Гренел неин журналист да бъде изгонен от САЩ заради, както той казва, крайнолеви възгледи и подбуждане към насилие, съобщи ДПА.

Призивите за наказание на хора, които се възприемат като критици на убития консервативен активист Чарли Кърк, се засилват сред консерваторите, след като политическото напрежение в САЩ достигна своя връх след убийството на Кърк миналата седмица.

Гренел, който беше посланик на САЩ в Германия от 2018 до 2020 г. и е близък съветник на Доналд Тръмп, публикува в "Екс" клип с журналиста от Цет Де Еф Елмар Тевесен. В него Тевесен нарича Стивън Милър, заместник-началник на канцеларията на Белия дом по политикическите въпроси, "много краен" и казва, че убежденията му са "до известна степен вдъхновени от идеологията на Третия райх".

В поста си Гренел описва Тевесен като "радикален ляв германец", който "постоянно призовава към насилие срещу хора, с които не е съгласен политически". Той добави, че Тевесен "се представя за журналист във Вашингтон" и настоява да му бъде отнет визовият достъп до САЩ.

От телевизията Цет Де Еф заявиха, че са наясно с коментарите, но подчертаха, че работата на Елмар Тевесен е защитена от свободата на словото.