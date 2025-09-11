Известният консервативен активист Чарли Кърк бе убит при публична изява в щата Юта; подем на политическото насилие в САЩ

Известният консервативен активист Чарли Кърк е починал, след като бе прострелян по-рано днес по време на негова публична изява в университет в щата Юта, предадоха световните агенции. Новината бе съобщена от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Кърк е съосновател на младежката консервативна организация Turning Point USA и е известен като политически активист и привърженик на Тръмп, отбелязват агенциите.

„Великият, дори легендарният, Чарли Кърк е мъртъв“, написа Тръмп в своята социална платформа „Трут соушъл“.

„Никой не разбираше и не притежаваше сърцето на младежта в САЩ повече от Чарли. Той беше обичан и уважаван от ВСИЧКИ, особено от мен, а сега вече не е сред нас“, посочи Тръмп.

Президентът на САЩ поднесе съболезнования на семейството на Кърк.

Тридесет и една годишният Чарли Кърк не заемаше изборна длъжност, но беше мощна сила в консервативната политика на ниво хората от народа, като ръководеше младежката организация Turning Point USA, водеше популярен подкаст и привличаше милиони последователи в социалните медии.

Като лоялен поддръжник и приятел на Тръмп, Кърк присъства на встъпването му в длъжност, участваше в предизборната кампания на Тръмп на митинги и изнесе реч на Националната конвенция на Републиканската партия.

Франс прес съобщава, че знамената в САЩ ще бъдат спуснати наполовина в знак на почит към Чарли Кърк.

„В знак на почит към Чарли Кърк - истински и велик американски патриот, нареждам всички американски знамена в САЩ да бъдат спуснати наполовина до неделя вечер в 18:00 часа (местно време)“, написа американският президент в социалната мрежа „Трут соушъл“.

В социалните мрежи беше разпространен видеозапис, на който Кърк говори с микрофон под бяла тента с изписани на нея лозунги "Американското завръщане" и "Докажете, че греша". В следващия момент се чува как отекват изстрели, а той се хваща с дясната ръка за областта на шията, откъдето започва обилно кръвотечение. Междувременно настава суматоха и хората от публиката започват да бягат и да крещят. Асошиейтед прес потвърди, че кадрите са заснети в кампуса на университета "Юта Вали".

Първоначално бе съобщено, че вероятният извършител е задържан, но по-късно говорител на университета информира, че задържаното лице не е стрелецът и че полицията не разполага със заподозрян.

Изявата на Кърк в Юта е била първата от планирани 15 събития в университети в страната под надслов „Американското завръщане“, посочва Ройтерс.

Чарли Кърк има 5,3 милиона последователи в Екс и е водещ на подкаст и радио предаване. Неотдавна той бе втори водещ на програма по телевизия Фокс.

Кърк беше част от мрежа от консервативни инфлуенсъри, като Джак Пособиек, Лора Лумер, Кендис Оуенс и други, които помогнаха за популяризирането на програмата на президента. Чарли Кърк често атакуваше мейнстрийм медиите и се ангажираше с културни войни по въпроси, свързани с расата, пола и имиграцията, често в провокативен стил, посочва агенцията.

Макар мотивът за стрелбата да е неизвестен към момента, е видимо, че САЩ преживяват тежък период на политическо насилие. Агенция Ройтерс е документирала над 300 случая на политически мотивирани актове на насилие, откакто поддръжници на Тръмп атакуваха Капитолия на 6 януари 2021 г.

Самият Тръмп бе одраскан от куршум на митинг в Бътлър, щата Пенсилвания, по време на предизборната кампания през юли 2024 г. Два месеца по-късно бе осуетен друг опит за убийството му, припомня агенцията.

През април бе запалено жилището на губернатора на Пенсилвания Джош Шапиро, докато семейството му бе вътре.

По-рано тази година нападател, представящ се за полицай, уби конгресменката от Минесота Мелиса Хортман и съпругът й и рани сенатор Джон Хофман и неговата съпруга.

Политици от Републиканската и от Демократическата партия реагираха на новината за нападението срещу Чарли Кърк, отбелязва още агенцията.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който бе близък с Кърк, написа в Екс: „Вечна му памет“.

„Атаката срещу Чарли Кърк е отвратителна, подла и осъдителна“, написа в Екс губернаторът на Калифорния от Демократическата партия Гавин Нюсъм. „Трябва да отхвърлим всяка форма на политическо насилие в САЩ“, допълни той.

Работещи в администрация в Белия дом, много от които млади хора и почитатели на Чарли Кърк, бяха с посърнали лица, когато започна да се разпространява новината за нападението, посочва Ройтерс.