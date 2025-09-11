ФБР обяви награда до 100 000 долара за информация, която може да помогне за залавянето на убиеца на десния активист Чарли Кърк

site.btaФБР обяви награда до 100 000 долара за информация, която може да помогне за залавянето на убиеца на десния активист Чарли Кърк
Федерално бюро за разследване на САЩ (ФБР) продължава да издирва лицето, застреляло влиятелния американски десен активист Чарли Кърк, като днес публикува снимки на заподозрян за убийството и обяви награда до 100 000 долара за информация, която може да доведе до разплитането на случая, предадоха Асошиейтед прес и ДПА.
"Обръщаме се към обществеността с молба за помощ при идентифицирането на това лице", пише в ФБР под снимки на неидентифициран мъж, които бяха разпространени в социалната мрежа "Екс". "ФБР предлага награда до 100 000 долара за информация, водеща до идентифициране и арест на лицето или лицата, отговорни за убийството на Чарли Кърк", пише още ФБР.
Федералното бюро също така заяви, че в хода на разследването гориста местност е намерено мощно оръжие и че има видеозапис на стрелеца.
Кърк, виден поддръжник на президента Доналд Тръмп, вчера беше прострелян във врата по време публично събитие в университета "Юта Вали". По-късно той почина от раните си.
Американският президент нареди знамената в Белия дом и на посолствата на САЩ по света да бъдат спуснати наполовина в знак на почит към покойния активист.
Тръмп днес заяви по време на събитие в Пентагона , посветено на годишнината от атентатите от 11 септември, че посмъртно награждава Кърк с Президентския медал на свободата. "Чарли беше гигант на своето поколение, защитник на свободата и вдъхновение за милиони и милиони хора", отбеляза Тръмп.
Разследващите смятат, че става въпрос за целенасочено нападение. Губернаторът на Юта - републиканецът Спенсър Кокс, определи случая като "политическо убийство".
Представители на местните власти заявиха, че вчера във връзка с убийството са били задържани двама души, но по-късно са били освободени.
Трийсет и една годишният Кърк не е заемал изборни длъжности, но разполагаше с голямо влияние сред електората на Републиканската партия. Той бе лидер на младежката организация "Повратна точка САЩ" (Turning Point USA), водеше популярен подкаст и имаше милиони последователи в социалните мрежи.
Политическото насилие става все по-голям проблем в белязаните от все по-силна поляризация Съединени щати, коментира ДПА. Този тип насилие засяга както републиканците, така и демократите на всички равнища на управление.
Нападенията с огнестрелно оръжие са отдавна съществуващ проблем в САЩ. Случаи на стрелба има както в училищни сгради, така и в университетски кампуси.
Огнестрелните оръжия са широко разпространени, а масовите стрелби често предизвикват дебати за по-строги закони за оръжията. Усилията за реформи обаче неведнъж са се проваляли поради съпротивата на републиканците и влиятелното оръжейно лоби.
/АГ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина