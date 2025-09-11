САЩ отбелязват днес 24 години от атаките на 11 септември с тържествени церемонии, доброволчески дейности и почитане на паметта на жертвите

Гражданите на САЩ ще отбележат днес 24 години от атаките на 11 септември 2001 г. с тържествени церемонии, доброволчески дейности и отдаване на почит на жертвите, предаде Асошиейтед прес.

Много от близките на загиналите близо 3000 души ще се присъединят към участващите в церемониите високопоставени лица и политици в Ню Йорк, в Пентагона и в Шанксвил, Пенсилвания. Други избират да отбележат деня в по-тесен кръг, посочва АП. Терористичните нападения на джихадистката групировка "Ал Каида" убиха 2977 души, включително много финансови служители в Световния търговски център, както и пожарникари и полицаи, които се втурнаха към горящите сгради в опит да спасят колкото се може повече хора.

Джеймс Линч, който губи своя баща Робърт по време на джихадистката атака срещу Световния търговски център в Ню Йорк, заяви, че той и неговото семейство ще присъстват на церемония близо до родния им град в щата Ню Джърси, след което ще прекарат деня на плажа.

"Това е един от случаите, при които болката не отминава никога“, заяви пред АП Линч, който заедно със своето семейство се присъединява към хиляди доброволци, приготвящи храни за нуждаещите се в рамките на благотворително събитие по повод 11 септември, което се проведе в Манхатън вчера. "Мисля, че до голяма степен моето възмъжаване се дължи на намирането на радост в болката“, заяви той.

Възпоменателните церемонии се провеждат във време на засилено политическо напрежение, отбелязва АП. Годишнината от атентата, често приемана като ден за национално обединение, идва часове след убийството на консервативния активист Чарли Кърк, по време на събитие в университет в щата Юта. Властите заявиха, че се очаква убийството на Кърк да доведе до още по-засилени мерки за сигурност за церемонията, която ще се проведе на мястото на Световния търговски център в Ню Йорк.

По време на възпоменанията на кота нула в долен Манхатън, на които ще присъстват вицепрезидентът Джей Ди Ванс и съпругата му Уша, близки и роднини на загиналите ще изчетат на висок глас имената на жертвите. Минути на мълчание ще отбележат точните моменти на ударите в емблематичните кули близнаци на Световния търговски център отвлечени самолети, както и моментите на тяхното срутване.

В сградата на Пентагона в щата Вирджиния, ще бъдат почетени 184-те загинали служители и цивилни. Атентаторите забиха един от самолетите в сградата на американското министерство на отбраната. Президентът Доналд Тръмп и първата дама Мелания ще участват в церемонията, след което ще присъстват на мача от Националната бейзболна лига на САЩ в Бронкс между Ню Йорк Янкис и Детройт Тайгърс тази вечер.

И на една от моравите близо до Шанксвил, щата Пенсилвания, подобна церемония, отбелязана с минути мълчание, четене на имена и полагане на венци, ще почете паметта на жертвите на Полет 93 - отвлечения самолет, който се разби, след като членове на екипажа и пътници се опитаха да щурмуват пилотската кабина. На тази церемония ще присъства министърът по въпросите на ветераните Дъг Колинс.

По подобие на Линч хората от различни точки на страната отбелязват годишнината с различни дейности и благотворителни кампании като част от Националния ден на възпоминание и служба. Доброволци ще участват в разнасяне на дрехи и храни, почистване на паркове и квартали, даряване на кръв и други дейности.

Атаките на 11 септември предизвикаха глобален отзвук и измениха курса на американската политика, както вътрешна, така и външна. Това доведе до "глобалната война с тероризма“ и до войните в Афганистан и Ирак и съпътстващите ги конфликти, при които загинаха стотици хиляди военни и цивилни.

Въпреки че атентаторите, похитили забилите се в сградите самолети, загинаха при атаките, правителството на САЩ се бори да приключи дългогодишното си съдебно дело срещу мъжа, обвинен в организирането на заговора - Халид Шейх Мохамед. Бившият лидер в "Ал Каида" бе арестуван в Пакистан през 2003 г. и бе отведен в американската база в залива Гуантанамо в Куба, но съдебното дело така и не бе проведено.

Възпоменателната церемония по повод годишнината в Ню Йорк ще се проведе в Националния мемориал и музей „11 септември“.

Администрацията на Тръмп обмисля различни стъпки, в резултат от кооито да поеме управлението на мемориалния комплекс и подземния музей, които в момента се администрират от благотворителна организация. Начело на нея е бившия кмет на Ню Йорк - Майкъл Блумбърг, често критикуващ американския президент. Тръмп е говорил за евентуално превръщане на мястото в национален паметник, припомня АП.

В годините след атаките правителството на САЩ е похарчило милиарди долари за предоставяне на здравни грижи и обезщетения на десетки хиляди хора, изложени на отровния прах, който се е вихрил над части от Манхатън, когато кулите близнаци са се срутили. Над 140 000 души все още са записани в програми за наблюдение, предназначени да идентифицират хора със здравословни проблеми, които потенциално биха могли да бъдат свързани с опасни вещества в носилите се във въздуха сажди.