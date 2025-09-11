Подробно търсене

ГПБ: Убийството на Чарли Кърк ужасява с това, че явно е свързано с консервативните му възгледи, заяви президентът на Грузия

Президентът на Грузия Михаил Кавелашвили. Снимка: AP Photo
Тбилиси,  
11.09.2025 11:59
 (БТА)

Президентът на Грузия Михаил Кавелашвили написа в социалните мрежи, че „убийството на (американския консервативен коментатор – бел.ред.) Чарли Кърк ужасява с това, че явно е свързано с консервативните му възгледи, критиката на псевдолибералната идеология и борбата срещу пропагандата на ЛГБТ“, предаде грузинската обществена медия ГПБ.

„Чарли Кърк е поредната жертва на либералния фашизъм“, заяви грузинският президент. Според него „още по-ужасяващи са циничните оценки, давани от последователите на псевдолибералната идеология за този ужасен случай“.

 „Съучастник на убийството на Чарли Кърк е всеки човек, който поощрява насилието, преследването на инакомислието и се стреми да наложи и разпространява уродливата идеология. Желая сили на семейството и близките на Чарли Кърк“, написа Кавелашвили.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ГПБ)

 

 

/ГГ/

Свързани новини

11.09.2025 11:14

Франс прес: Какво знаем до този момент за убийството на Чарли Кърк

Чарли Кърк, инфлуенсър  и подкастър, консерватор и лице на онези младежи, които подкрепят Доналд Тръмп и консервативните среди в САЩ, беше застрелян по време на събитие в кампуса на университета в Юта. Ето какво се знае до този момент за убийството,
11.09.2025 09:59

САЩ отбелязват днес 24 години от атаките на 11 септември с тържествени церемонии, доброволчески дейности и почитане на паметта на жертвите

Гражданите на САЩ ще отбележат днес 24 години от атаките на 11 септември 2001 г. с тържествени церемонии, доброволчески дейности и отдаване на почит на жертвите, предаде Асошиейтед прес.
11.09.2025 03:58

Американските власти все още не са идентифицирали публично заподозрян за убийството на влиятелния консервативен активист Чарли Кърк

Директорът на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател заяви, че лицето, което бе задържано във връзка със смъртта на влиятелния консервативен активист Чарли Кърк, е било освободено след разпит, предаде агенция Ройтерс. По-рано агенциите
11.09.2025 01:55

Предполагаемият убиец на консервативния американски активист Чарли Кърк е арестуван, съобщи директорът на ФБР

Предполагаемият убиец на влиятелния консервативен активист Чарли Кърк е арестуван, заяви директор на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател, цитиран от световните агенции. Чарли Кърк почина, след като бе прострелян по-рано днес по време на
11.09.2025 00:04

Известният консервативен активист Чарли Кърк бе убит при публична изява в щата Юта; подем на политическото насилие в САЩ

Консервативният активист Чарли Кърк е починал, след като бе прострелян по-рано днес по време на негова публична изява в университет в щата Юта, предадоха световните  агенции. Новината бе съобщена от президента на САЩ Доналд Тръмп. Кърк е съосновател

