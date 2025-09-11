ГПБ: Убийството на Чарли Кърк ужасява с това, че явно е свързано с консервативните му възгледи, заяви президентът на Грузия

Президентът на Грузия Михаил Кавелашвили написа в социалните мрежи, че „убийството на (американския консервативен коментатор – бел.ред.) Чарли Кърк ужасява с това, че явно е свързано с консервативните му възгледи, критиката на псевдолибералната идеология и борбата срещу пропагандата на ЛГБТ“, предаде грузинската обществена медия ГПБ.

„Чарли Кърк е поредната жертва на либералния фашизъм“, заяви грузинският президент. Според него „още по-ужасяващи са циничните оценки, давани от последователите на псевдолибералната идеология за този ужасен случай“.

„Съучастник на убийството на Чарли Кърк е всеки човек, който поощрява насилието, преследването на инакомислието и се стреми да наложи и разпространява уродливата идеология. Желая сили на семейството и близките на Чарли Кърк“, написа Кавелашвили.

