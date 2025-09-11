Следователи откриха оръжието, с което вчера в университет в щата Юта бе убит консервативният активист Чарли Кърк; извършителят все още се издирва

Следователите в щата Юта са открили оръжието, с което вчера при стрелба в кампуса на университета "Юта Вали" бе убит консервативният активист Чарли Кърк, съобщи днес по време на пресконференция най-високопоставеният представител на Федералното бюро за разследване (ФБР) в Солт Лейк Сити, щата Юта, Робърт Болс, цитиран от Ройтерс и Асошиейтед прес. Болс описа оръжието на престъплението като високоточна пушка с плъзгащ се затвор, която е била намерена в гористата местност, в която стрелецът е избягал.

Следователите са открили и боеприпаси с гравирани надписи, изразяващи антифашистка и трансджендър идеология, в пълнителя на оръжието, което според властите е било използвано при убийството на Кърк, съобщава в. "Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на вътрешен бюлетин на органите за сигурност. Според вестника в пълнителя на оръжието са били намерени три патрона, всички с гравирани надписи.

Извършителят вероятно е скочил от покрива на сградата, от която се предполага, че е извършена стрелбата, и е избягал в близкия жилищен квартал след като е произвел един изстрел и все още не е идентифициран, съобщиха също така властите. Стрелецът изглежда е бил на "студентска възраст" и се смята, че се е слял с останалите студенти в университетския кампус, уточниха властите, докато разследването по най-новия случай на политическо насилие в САЩ продължава.

"Мога да ви кажа, че това е било целенасочено действие", подчерта Болс.

Тридесет и една годишният Чарли Кърк, инфлуенсър, консерватор и лице на онези младежи, които подкрепят Доналд Тръмп и консервативните среди в САЩ, бе застрелян вчера по време на събитие в кампуса на университета "Юта Вали" в град Оръм, на около 60 километра южно от Солт Лейк Сити. Той бе поканен да направи изказване и да отговаря на въпроси в кампуса на университета в рамките на обиколка, която трябваше да го отведе в 15 населени места в цялата страна до края на октомври. Срещата беше организирана под наслова "Докажете ми, че греша".

Начело на основното младежко консервативно движение в САЩ - "Повратна точка САЩ" (Turning Point USA), Кърк водеше популярен подкаст и привличаше милиони последователи в социалните мрежи. Миналата година организацията на Кърк организира масирани агитационни прояви и събирания на дарения с цел подпомагане на кампанията на Тръмп в ключови щати. Влиянието на Кърк, измерващо се в 6,9 милиона абонати в платформата "Инстаграм" (Instagram) и 3,8 милиона абонати в "ЮТюб" (YouTube), помогна до голяма степен на Тръмп, за да привлече младите американски мъже, популяризирайки една ултратрадиционалистка представа за семейството.

Кърк бе преднамерено провокативен, защитник на носенето на огнестрелно оръжие. Години наред той обикаляше из университетските кампуси, организирайки оживени дискусии. По време на тези прояви той канеше студентите да дебатират с него пред камерите и пред стотици негови последователи. Тези дискусии бяха повод за Кърк за демонстрира радикалните си позиции пред събеседници, които бяха недобре подготвени за дебатите с него. Всичко това пораждаше и оживени дискусии в социалните мрежи, отбелязва Франс прес.

"Това е мрачен ден за нашия щат. Това е трагичен ден за нашата нация", заяви вчера губернаторът на щата Юта Спенсър Кокс. "Искам да бъда много ясен, че това е политическо убийство", подчерта той.

Вчера двама души бяха задържани във връзка със случилото се, но по-късно властите съобщиха, че нито един от тях не е бил свързан със стрелбата и двамата са били освободени, уточниха представители на органите за сигурност.

Обстоятелствата около стрелбата привлякоха отново вниманието към ескалиращата заплаха от политическо насилие в САЩ, която през последните няколко години премина през целия идеологически спектър. Убийството на Кърк бе осъдено както от Републиканската партия, така и от Демократическата партия, но обсъждането на национално ниво на начините за предотвратяване на проявяването на политическото недоволство чрез смъртоносно насилие изглежда трудно постижимо, отбелязва АП.

Агенция Ройтерс посочва, че през първите шест месеца на годината в САЩ са регистрирани около 150 нападения с политически мотиви - почти два пъти повече от същия период на миналата година. Експертите по вътрешен тероризъм посочват съвкупност от фактори за увеличаването на насилието в САЩ, а именно икономическата несигурност, тревогата от променящата се расова и етническа демография и все по-провокативният тон на политическия дебат. Традиционните идеологически различия, които някога бяха фокусирани върху политически разногласия, се превърнаха в по-дълбока, по-лична вражда. Този гняв се усилва от комбинацията от социални мрежи, конспиративни теории и лични недоволства.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и съпругата му Уша ще посетят семейството на Кърк по-късно днес в Солт Лейк Сити. Според запознат с плановете на Ванс източник, който говори при условие за анонимност, семейството на американския вицепрезидент ще посети щата Юта, вместо да присъства на церемония на открито в памет на жертвите на терористичните атаки от 11 септември 2001 г. в Ню Йорк.

В публикация в "Екс" Ванс подчерта, че Кърк е изиграл ключова роля в създаването на втората администрация на Тръмп. Американският вицепрезидент разказа за приятелството си с Кърк, с когото се познават от 2017 г., и за това как той му е помогнал да се кандидатира за сенатор.

"Голяма част от успеха, който постигнахме в тази администрация, се дължи директно на способността на Чарли да организира и да събира хора", написа Ванс. "Той не само ни помогна да спечелим през 2024 г., но и ни помогна да назначим персонал за цялата администрация", добави той.