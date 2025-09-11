Консервативният активист Чарли Кърк е починал, след като бе прострелян по време на публична изява в щата Юта, съобщи Доналд Тръмп

Известният консервативен активист Чарли Кърк е починал, след като бе прострелян по-рано днес по време на негова публична изява в университет в щата Юта, предадоха световните агенции. Новината бе съобщена от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Кърк е съосновател на младежката консервативна организация Turning Point USA и е известен като политически активист и привърженик на Тръмп, отбелязват агенциите.

„Великият, дори легендарният, Чарли Кърк е мъртъв“, написа Тръмп в своята социална платформа „Трут соушъл“.

„Никой не разбираше и не притежаваше сърцето на младежта в САЩ повече от Чарли. Той беше обичан и уважаван от ВСИЧКИ, особено от мен, а сега вече не е сред нас“, посочи Тръмп.

Президентът на САЩ поднесе съболезнования на семейството на Кърк.

Тридесет и една годишният Чарли Кърк не заемаше изборна длъжност, но беше мощна сила в консервативната политика на ниво хората от народа, като ръководеше младежката организация Turning Point USA, водеше популярен подкаст и привличаше милиони последователи в социалните медии.

Като лоялен поддръжник и приятел на Тръмп, Кърк присъства на встъпването му в длъжност, участваше в предизборната кампания на Тръмп на митинги и изнесе реч на Националната конвенция на Републиканската партия.

Франс прес съобщава, че знамената в САЩ ще бъдат спуснати наполовина в знак на почит към Чарли Кърк.

„В знак на почит към Чарли Кърк - истински и велик американски патриот, нареждам всички американски знамена в САЩ да бъдат спуснати наполовина до неделя вечер в 18:00 часа (местно време)“, написа американският президент в социалната мрежа „Трут соушъл“.

В социалните мрежи беше разпространен видеозапис, на който Кърк говори с микрофон под бяла тента с изписани на нея лозунги "Американското завръщане" и "Докажете, че греша". В следващия момент се чува как отекват изстрели, а той се хваща с дясната ръка за областта на шията, откъдето започва обилно кръвотечение. Междувременно настава суматоха и хората от публиката започват да бягат и да крещят. Асошиейтед прес потвърди, че кадрите са заснети в кампуса на университета "Юта Вали".

Първоначално бе съобщено, че вероятният извършител е задържан, но по-късно говорител на университета информира, че задържаното лице не е стрелецът.