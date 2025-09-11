Подробно търсене
Реакции от цял свят на убийството на десния американски активист Чарли Кърк

Владимир Арангелов
Импровизиран меморал за Чарли Кърк пред болницата в Юта, в която бе откаран, след като бе застрелян вчера. Снимка: AP/Lindsey Wasson
11.09.2025 13:33
Политици от целия политически спектър реагираха с ужас на новината за убийството на 31-годишния десен американски активист, коментатор и съюзник на президента на САЩ Доналд Тръмп, Чарли Кърк -  който бе застрелян вчера, докато говореше на събитие на открито в университет в щата Юта, предаде Ройтерс.

Ето някои от реакциите:

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА САЩ ДОНАЛД ТРЪМП:

„Великият и даже легендарен Чарли Кърк е мъртъв. Никой не разбираше и не познаваше сърцата на младежите в САЩ по-добре от Чарли. Ние ВСИЧКИ го обичахме и му се възхищавахме, особено аз и сега вече той не е сред нас. Поднасям моите и тези на Мелания на красивата му съпруга Ерика и на семейството му. Чарли, обичаме те!“.

ДОНАЛД ТРЪМП-МЛАДШИ:

“Обичам те, братко. Ти даде на толкова много хора смелостта да се изкажат и ние никога няма да замълчим“.

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТЪТ НА САЩ ДЖЕЙ ДИ ВАНС:

„Дай му вечен покой, Господи“.

БИВШИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА САЩ ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ДЖО БАЙДЪН:

„В нашата страна няма място за такова насилие. То трябва да спре веднага. Джил и аз се молим за семейството и близките на Чарли Кърк“.

БИВШИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА САЩ ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ БАРАК ОБАМА:

„Все още не знаем какво е мотивирало лицето, застреляло Чарли Кърк, но този тип отвратително насилие няма място в нашата демокрация“.

ИЗРАЕЛСКИЯТ ПРЕМИЕР БЕНЯМИН НЕТАНЯХУ:

„Чарли Кърк бе убит, защото казваше истината и защитаваше свободата. Приятел на Израел с лъвско сърце, той се бореше срещу лъжите и отстояваше юдео-християнската цивилизация. Разговарях с него само преди две седмици и го поканих в Израел. За съжаление това посещение няма да се осъществи. Загубихме невероятно човешко същество. Безграничната му гордост от Америка и смелата му вяра в свободното слово ще оставят трайно въздействие“.

МИНИСТЪРЪТ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ИВЕТ КУПЪР:

„Дълбоко съм шокирана от убийството на Чарли Кърк в Юта. Политическото насилие няма място в нашите общества. Поднасяме нашите съболезнования и нашите мисли са с неговото семейство“.

ГУБЕРНАТОРЪТ НА ТЕКСАС ГРЕГ АБЪТ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ:

„Гласът на Чарли бе пътеводна светлина за милиони млади американци, търсещи истина, кураж и убеждения. Този безсмислен акт на насилие няма място в Америка“.

ПРЕМИЕРЪТ НА ИТАЛИЯ ДЖОРДЖА МЕЛОНИ:

„Новината за убийството на Чарли Кърк, млад и популярен републикански активист, е шокираща. Отвратително убийство, дълбока рана за демокрацията и тези, които вярват в свободата. Поднасям съболезнованията си на неговото семейство, на неговите близки и на американската консервативна общност“.

НИДЕРЛАНДСКИЯТ КРАЙНОДЕСЕН ЛИДЕР ГЕРТ ВИЛДЕРС:

„Чарли Кърк бе 100% прав тук. От уважение към него и към смелостта му повтарям истинските му думи, които се отнасят и за Европа: Ислямът е мечът, който левицата използва, за да пререже гърлото на Европа. Почивай в мир, Чарли Кърк. Съболезнования на семейството му и на Америка“.

