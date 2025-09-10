Доналд Тръмп съобщи, че известен консервативен активист и негов привърженик е бил прострелян по време на публична изява в щата Юта

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че известният консервативен активист и негов привърженик Чарли Кърк е бил прострелян по време на своя публична изява в университет в щата Юта, предаде Ройтерс.

"Трябва да се молим за Чарли Кърк, който беше прострелян. Той е прекрасен човек", написа Тръмп в социалната мрежа "Трут Сошъл".

Кърк е съосновател на младежката консервативна организация Turning Point USA и е известен като политически активист и привърженик на Тръмп, отбелязват агенциите.

В социалните мрежи беше разпространен видеозапис, на който той говори с микрофон под бяла тента с изписани на нея лозунги "Американското завръщане" и "Докажете, че греша". В следващия момент се чува как отекват изстрели, а той се хваща с дясната ръка за областта на шията, откъдето започва обилно кръвотечение. Междувременно настава суматоха и хората от публиката започват да бягат и да крещят. Асошиейтед прес потвърди, че кадрите са заснети в кампуса на университета "Юта Вали", където Кърк е било планирано да говори днес.

По данни на Ен Би Си вероятният извършител е задържан, а полицията разследва случая.

Засега няма данни за състоянието на Кърк.