Подробно търсене

Би Би Си: Текст на партизанска песен и обиди от онлайн културата били изписани на гилзите на заподозрения за убийството на Чарли Кърк

Владимир Арангелов
Би Би Си: Текст на партизанска песен и обиди от онлайн културата били изписани на гилзите на заподозрения за убийството на Чарли Кърк
Би Би Си: Текст на партизанска песен и обиди от онлайн културата били изписани на гилзите на заподозрения за убийството на Чарли Кърк
Снимка на Тайлър Робинсън, разпространени от канцеларията на губернатора на щата Юта. Снимка: Канцеларията на губернатора на Юта чрез AП
Лондон,  
12.09.2025 22:30
 (БТА)

Следователи казват, че заподозреният за убийството на Чарли Кърк - Тайлър Робинсън, е бил погълнат от онлайн културата, като се позовават на надписи на гилзите, свързани със случая, съобщи Би Би Си.

На две от гилзите имало явни препратки към хаплив онлайн хумор. Надписът „Забелязва подутината OwO какво е това?“ на една от гилзите от изстрелян патрон вероятно е препратка към текст, разпространяван многократно в онлайн пространството, често с цел да провокира реакция у хората. На друга гилза, от неизстрелян патрон били написани думите „Ако прочетеш това си гей, lmao“ – отново очевидна препратка към онлайн шега, целяща да предизвика реакция.

Междувременно надписите на други гилзи биха могли да бъдат интерпретирани като симпатизиращи на антифашисткото движение "Антифа“ - неформална група от крайнолеви активисти, активни в САЩ през последните десет години, които често протестират срещу политиките на президента Доналд Тръмп и срещу крайнодесни групи.

На една гилза от неизстрелян патрон били написани думите "Ей, фашист, хвани!“

На друга гилза бил написан откъс от текста на популярната италианска партизанска песен "Бела, чао“, която отдава почит на бойците от италианската съпротива през Втората световна война, които се сражават срещу нацистка Германия.

/ИТ/

Свързани новини

12.09.2025 20:37

Заподозреният за убийството на консервативния активист Чарли Кърк е бил негов идеен противник, заяви губернаторът на Юта

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк бе заловен, обяви днес президентът на САЩ Доналд Тръмп. Това представлява значителен пробив в разследването на целенасоченото убийство, което предизвика нови тревоги относно политическото насилие в САЩ, отбелязва Асошиейтед Прес.
12.09.2025 17:15

Двайсет и две годишният Тайлър Робинсън от Юта е задържан като заподозрян за убийството на американския десен активист Чарли Кърк

Заподозреният, задържан във връзка с убийството на американския десен активист Чарли Кърк, е 22-годишен мъж от щата Юта, съобщи представител на правоохранителните органи на САЩ, цитиран от Асошиейтед прес. Агенцията посочва, че според властите заподозреният е бил идентифициран като Тайлър Робинсън.
12.09.2025 14:26

Двама души се оплакаха, че са набедени в социалните мрежи, че са замесени в убийството на Чарли Кърк

Федералната полиция на САЩ е получила 7000 сигнала, след като снощи обяви награда от 100 000 долара, която да доведе до ареста на убиеца на консервативния инфлуенсър, блогър и подкастър Чарли Кърк, предаде Франс прес. Два дни след убийството
11.09.2025 22:06

ФБР обяви награда до 100 000 долара за информация, която може да помогне за залавянето на убиеца на десния активист Чарли Кърк

Федерално бюро за разследване на САЩ (ФБР) продължава да издирва лицето, застреляло влиятелния американски десен активист Чарли Кърк, като днес публикува снимки на заподозрян за убийството и обяви награда до 100 000 долара за информация, която може да доведе до разплитането на случая, предадоха Асошиейтед прес и ДПА.
11.09.2025 19:23

Следователи откриха оръжието, с което вчера в университет в щата Юта бе убит консервативният активист Чарли Кърк; извършителят все още се издирва

Следователите в щата Юта са открили оръжието, с което вчера при стрелба в кампуса на университета "Юта Вали" бе убит консервативният активист Чарли Кърк, съобщи днес по време на пресконференция най-високопоставеният представител на Федералното бюро за разследване (ФБР) в Солт Лейк Сити, щата Юта, Робърт Болс, цитиран от Ройтерс и Асошиейтед прес. Болс описа оръжието на престъплението като високоточна пушка с плъзгащ се затвор, която е била намерена в гористата местност, в която стрелецът е избягал.
11.09.2025 13:33

Реакции от цял свят на убийството на десния американски активист Чарли Кърк

Политици от целия политически спектър реагираха с ужас на новината за убийството на 31-годишния десен американски активист, коментатор и съюзник на президента на САЩ Доналд Тръмп, Чарли Кърк, който бе застрелян вчера, докато говореше на събитие на открито в университет в щата Юта.
11.09.2025 12:53

Ройтерс: Нация на ръба: Експерти предупреждават за "порочна спирала" на политическо насилие в САЩ след убийството на Кърк

Убийството на десния инфлуенсър Чарли Кърк бележи повратна точка в политическото насилие в  САЩ, което според някои експерти ще разпали и без това разединената страна и ще предизвика още повече безредици. "Това събитие е ужасяващо, тревожно, но не
11.09.2025 12:33

АФП: Чарли Кърк – гласът на тръмпизма сред младите американци

Инфлуенсърът, подкастър и консерватор Чарли Кърк, убит вчера по време на публична проява в университета на щата Юта, беше силен глас на протръмпистката младеж в САЩ. Неговият подкаст беше един от най-слушаните в страната. Той редовно организираше
11.09.2025 11:14

АФП: Какво знаем до този момент за убийството на Чарли Кърк

Чарли Кърк, инфлуенсър  и подкастър, консерватор и лице на онези младежи, които подкрепят Доналд Тръмп и консервативните среди в САЩ, беше застрелян по време на събитие в кампуса на университета в Юта. Ето какво се знае до този момент за убийството,
11.09.2025 03:58

Американските власти все още не са идентифицирали публично заподозрян за убийството на влиятелния консервативен активист Чарли Кърк

Директорът на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател заяви, че лицето, което бе задържано във връзка със смъртта на влиятелния консервативен активист Чарли Кърк, е било освободено след разпит, предаде агенция Ройтерс. По-рано агенциите
11.09.2025 01:55

Предполагаемият убиец на консервативния американски активист Чарли Кърк е арестуван, съобщи директорът на ФБР

Предполагаемият убиец на влиятелния консервативен активист Чарли Кърк е арестуван, заяви директор на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател, цитиран от световните агенции. Чарли Кърк почина, след като бе прострелян по-рано днес по време на
11.09.2025 00:04

Консервативният активист Чарли Кърк е починал, след като бе прострелян по време на публична изява в щата Юта, съобщи Доналд Тръмп

Консервативният активист Чарли Кърк е починал, след като бе прострелян по-рано днес по време на негова публична изява в университет в щата Юта, предадоха световните  агенции. Новината бе съобщена от президента на САЩ Доналд Тръмп. Кърк е съосновател
11.09.2025 00:04

Известният консервативен активист Чарли Кърк бе убит при публична изява в щата Юта; подем на политическото насилие в САЩ

Консервативният активист Чарли Кърк е починал, след като бе прострелян по-рано днес по време на негова публична изява в университет в щата Юта, предадоха световните  агенции. Новината бе съобщена от президента на САЩ Доналд Тръмп. Кърк е съосновател
10.09.2025 22:43

Доналд Тръмп съобщи, че известен консервативен активист и негов привърженик е бил прострелян по време на публична изява в щата Юта

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че известният консервативен активист и негов привърженик Чарли Кърк е бил прострелян по време на своя публична изява в университет в щата Юта, предаде Ройтерс. "Трябва да се молим за Чарли Кърк, който беше

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:30 на 12.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация