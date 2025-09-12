Би Би Си: Текст на партизанска песен и обиди от онлайн културата били изписани на гилзите на заподозрения за убийството на Чарли Кърк

Следователи казват, че заподозреният за убийството на Чарли Кърк - Тайлър Робинсън, е бил погълнат от онлайн културата, като се позовават на надписи на гилзите, свързани със случая, съобщи Би Би Си.

На две от гилзите имало явни препратки към хаплив онлайн хумор. Надписът „Забелязва подутината OwO какво е това?“ на една от гилзите от изстрелян патрон вероятно е препратка към текст, разпространяван многократно в онлайн пространството, често с цел да провокира реакция у хората. На друга гилза, от неизстрелян патрон били написани думите „Ако прочетеш това си гей, lmao“ – отново очевидна препратка към онлайн шега, целяща да предизвика реакция.

Междувременно надписите на други гилзи биха могли да бъдат интерпретирани като симпатизиращи на антифашисткото движение "Антифа“ - неформална група от крайнолеви активисти, активни в САЩ през последните десет години, които често протестират срещу политиките на президента Доналд Тръмп и срещу крайнодесни групи.

На една гилза от неизстрелян патрон били написани думите "Ей, фашист, хвани!“

На друга гилза бил написан откъс от текста на популярната италианска партизанска песен "Бела, чао“, която отдава почит на бойците от италианската съпротива през Втората световна война, които се сражават срещу нацистка Германия.