Стотици присъстваха на бдение в памет на Чарли Кърк в Лондон

Виктор Турмаков
Американският консервативен активист Чарли Кърк. Снимка: Meredith Seaver/College Station Eagle via AP, File
Лондон,  
13.09.2025 06:14
Стотици присъстваха на бдение в памет на американския консервативен активист Чарли Кърк в центъра на Лондон, като говорителите го приветстваха като „християнски мъченик“ и призоваха хората да обявят „война срещу злото“, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

31-годишният Кърк, съюзник на американския президент Доналд Тръмп и съосновател и главен изпълнителен директор на младежката дясна организация „Търнинг Пойнт Ю Ес Ей“ (Turning Point USA) беше застрелян и убит по време на реч в университет в щата Юта, като властите заявиха, че става дума за политическо убийство.

След стрелбата Тръмп нарече Кърк „мъченик за истината и свободата“ и обвини реториката на „радикалната левица“ за убийството.

Стотици хора присъстваха на снощното бдение, организирано от активисти от „Търнинг Пойнт Ю Кей“ до статуята на фелдмаршал Монтгомъри в Уайтхол. Голям портрет на Кърк беше вдигнат високо до статуята, докато главният изпълнителен директор на британската организация Джак Рос се обърна към тълпата, призовавайки левичарите да „внимават с реториката си“.

„Въпреки твърденията на някои представители на пресата, Чарли не е бил омразен крайнодесен фанатик: той е бил добър християнин и желанието му да помага на хората произтича от страстта му към Христос“, заяви Рос. „Възползвам се от възможността да помоля хората, особено тези от лявото крило на политиката, да бъдат внимателни с реториката си. Макар че пръчките и камъните да чупят кости, думите са това, което насърчава хората да грабнат тези пръчки“, допълни той.

Ник Тенкони, главен оперативен директор на „Търнинг Пойнт Ю Кей“  заяви пред събралите се, че стрелбата по Кърк бележи началото на „война срещу злото“ и призова хората да продължат наследството на Кърк.

„Казвам, дами и господа, Чарли Кърк е герой. Когато се опитват да ни отменят, когато се опитват да ни накарат да замълчим, когато ни убиват, те създават мъченици, а Чарли е християнски мъченик. Ние сме под атака, всеки един от нас, и трябва да се защитим. Вече е обявена война“, допълни британският активист.

