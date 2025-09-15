Подробно търсене

Губернаторът на Юта заяви, че мотивът за стрелбата срещу Чарли Кърк все още не е ясен, но заподозреният е имал леви възгледи

Владимир Арангелов
Губернаторът на Юта заяви, че мотивът за стрелбата срещу Чарли Кърк все още не е ясен, но заподозреният е имал леви възгледи
Губернаторът на Юта заяви, че мотивът за стрелбата срещу Чарли Кърк все още не е ясен, но заподозреният е имал леви възгледи
Полицай пред къщата на семейството на стрелеца Тайлър Робинсън, който в сряда застреля десния активист Чарли Кърк, 12 септември 2025 година. Снимка: AP/David Becker
Вашингтон,  
15.09.2025 07:31
 (БТА)

Семейството и приятелите на 22-годишния мъж, обвинен в убийството на консервативния активист Чарли Кърк, казват, че през последните години политическите му възгледи са ставали все по-леви, тъй като той прекарвал много време в „тъмните кътчета на интернет“, заяви снощи губернаторът на Юта Спенсър Кокс, цитиран от Асошиейтед прес.

Разследващите все още събират информация за заподозрения Тайлър Робинсън и още не са готови да говорят относно потенциалния му мотив. Кокс обаче каза, че Робинсън, който отказва да сътрудничи на правоохранителните органи, не харесвал Кърк и може би е бил „радикализиран“ онлайн.

Кърк е основател на организацията „Търнинг Пойнт Ю Ес Ей“, чиято цел е да привлече повече млади консервативни евангелисти в политиката, и беше доверен човек на президента Доналд Тръмп. Тридесет и една годишният активист стана известен отчасти благодарение на турнетата си, по време на които изнасяше речи - той бе застрелян в сряда, докато говореше в университета „Юта Вали“.

„Ясно е, че е имало лява идеология“, каза Кокс в предаването „Среща с пресата“ на Ен Би Си, като се позова на интервюта с роднини и познати на Робинсън. „Негови приятели потвърдиха, че е имало нещо като дълбок, мрачен интернет, културата на „Редит“ и други мрачни места в интернет, където този човек се е задълбочавал“, добави той.

Той посочи, че надписите, открити върху боеприпасите, използвани за убийството на Кърк, включват антифашистки послания и език от интернет културата. Съдебни документи показват, че върху една гилза е имало надпис: „Ей, фашист! Това е за теб!“. 

Републиканецът Кокс, който след атаката призова всички поддръжници на двете основни американски партии да смекчат реториката си, добави: „Аз наистина съм неутрален по този въпрос. Ако това беше радикализиран привърженик на МАГА, щях да кажа същото“.

Кокс подчерта в няколко интервюта снощи, че разследващите все още се опитват да установят мотива за нападението над Кърк. Губернаторът каза, че повече информация може да излезе наяве, след като Робинсън се яви пред съда утре.

/БЗ/

Свързани новини

14.09.2025 19:56

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк не сътрудничи на властите, обяви губернаторът на американския щат Юта

Мъжът, арестуван за убийството на американския консервативен активист Чарли Кърк, не сътрудничи на властите, обяви днес губернаторът на американския щат Юта Спенсър Кокс, цитиран от Ройтерс.
14.09.2025 18:20

Смъртта на Чарли Кърк е последица от поляризацията, каза говорителят на Кремъл

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече убийството на американския консервативен активист Чарли Кърк последица от поляризацията на обществото в САЩ, предаде Ройтерс. "Работа е на американските правоприлагащи органи е да открият дали става въпрос
14.09.2025 16:30

Ройтерс: Тръмп пое ролята на главен говорител след смъртта на Чарли Кърк

След като американският консервативен активист Чарли Кърк беше прострелян смъртоносно, американският президент Доналд Тръмп пое ролята на говорител по необикновен начин, пише Ройтерс в аналитичен материал. Тръмп беше първият, който потвърди новината
14.09.2025 16:10

В проява в Мадрид на крайнодесни от цяла Европа беше отдадена почит на Чарли Кърк

В Мадрид от вчера започна среща на европейски крайнодесни представители, организирана от лидера на испанската крайна десница „Вокс“ Сантяго Абаскал, предадоха италианоезичната емисия на АНСА и испаноезичната емисия на ЕФЕ. В първия ден на проявата,
14.09.2025 15:34

Убийството на Чарли Кърк предизвика искри и в италианското политическо пространство

Убийството на американския десен активист Чарли Кърк се превърна в обект на оживени дискусии и в италианските политически среди, обобщават италиански медии, сред които АНСА, „Ти Джи Ком 24“, „Скай Ти Джи 24“, „Кориере дела сера“ и „РАИ Нюз“. В
14.09.2025 13:54

Американски следователи проверяват дали мотивът за убийството на Чарли Кърк е свързан с неговите виждания относно джендър идентичността, съобщават американски медии

Американските следователи, разследващи убийството на консервативния блогър, подкастър и протъмпистки активист Чарли Кърк, проверяват дали мотивът на предполагаемия убиец, идентифициран като Тайлър Робинсън, може е бил свързан с мнението на Кърк
13.09.2025 14:37

АФП: Как хора, познавали Тайлър Робинсън, арестуван за убийството на Чарли Кърк, го обрисуват пред местни медии

Онези, които са познавали 22-годишния Тайлър Робинсън, арестуван заради убийството на влиятелния протръмпистки настроен и консервативен инфлуенсър, подкастър и блогър Чарли Кърк, днес продължават да се опитват да си дадат отговор на въпроса какво го
13.09.2025 06:14

Стотици присъстваха на бдение в памет на Чарли Кърк в Лондон

Стотици присъстваха на бдение в памет на американския консервативен активист Чарли Кърк в центъра на Лондон, като говорителите го приветстваха като „християнски мъченик“ и призоваха хората да обявят „война срещу злото“, предаде Пи Ей
12.09.2025 22:30

Би Би Си: Текст на партизанска песен и обиди от онлайн културата били изписани на гилзите на заподозрения за убийството на Чарли Кърк

Следователи казват, че заподозреният за убийството на Чарли Кърк - Тайлър Робинсън, е бил погълнат от онлайн културата, като се позовават на надписи на гилзите, свързани със случая, съобщи Би Би Си.
12.09.2025 20:37

Заподозреният за убийството на консервативния активист Чарли Кърк е бил негов идеен противник, заяви губернаторът на Юта

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк бе заловен, обяви днес президентът на САЩ Доналд Тръмп. Това представлява значителен пробив в разследването на целенасоченото убийство, което предизвика нови тревоги относно политическото насилие в САЩ, отбелязва Асошиейтед Прес.
12.09.2025 20:07

Ройтерс: Кой е Тайлър Робинсън - заподозреният за убийството на Чарли Кърк

Заподозреният за убийството на американския консервативен активист Чарли Кърк - Тайлър Робинсън, е двайсет и две годишен, родом от щата Юта. Според Робинсън е критикувал Кърк скорошен разговор, а местоживееното му към момента на стрелбата е било на адреса на семейството му.
12.09.2025 17:15

Двайсет и две годишният Тайлър Робинсън от Юта е задържан като заподозрян за убийството на американския десен активист Чарли Кърк

Заподозреният, задържан във връзка с убийството на американския десен активист Чарли Кърк, е 22-годишен мъж от щата Юта, съобщи представител на правоохранителните органи на САЩ, цитиран от Асошиейтед прес. Агенцията посочва, че според властите заподозреният е бил идентифициран като Тайлър Робинсън.
12.09.2025 14:26

Двама души се оплакаха, че са набедени в социалните мрежи, че са замесени в убийството на Чарли Кърк

Федералната полиция на САЩ е получила 7000 сигнала, след като снощи обяви награда от 100 000 долара, която да доведе до ареста на убиеца на консервативния инфлуенсър, блогър и подкастър Чарли Кърк, предаде Франс прес. Два дни след убийството
11.09.2025 19:23

Следователи откриха оръжието, с което вчера в университет в щата Юта бе убит консервативният активист Чарли Кърк; извършителят все още се издирва

Следователите в щата Юта са открили оръжието, с което вчера при стрелба в кампуса на университета "Юта Вали" бе убит консервативният активист Чарли Кърк, съобщи днес по време на пресконференция най-високопоставеният представител на Федералното бюро за разследване (ФБР) в Солт Лейк Сити, щата Юта, Робърт Болс, цитиран от Ройтерс и Асошиейтед прес. Болс описа оръжието на престъплението като високоточна пушка с плъзгащ се затвор, която е била намерена в гористата местност, в която стрелецът е избягал.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:15 на 15.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация