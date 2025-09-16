Американската прокуратура ще поиска смъртна присъда за заподозрения за убийството на Чарли Кърк

Американската прокуратура повдигна днес обвинения в убийство при утежняващи вината обстоятелства срещу заподозрения за убийството на консервативния активист Чарли Кърк миналата седмица, предаде ДПА, като се позова на прокурор Джеф Грей от щата Юта, където бе извършено покушението.

Грей обяви, че прокуратурата ще поиска смъртна присъда за 22-годишния Тайлър Робинсън.

На Робинсън са повдигнати общо седем обвинения, включително във възпрепятстване на правосъдието и манипулиране на свидетели. Според прокуратурата убийството е било извършено при утежняващи вината обстоятелства, тъй като Кърк е бил взет на прицел заради политическите си възгледи и освен това стрелецът е знаел, че на мястото присъстват деца, които може да видят с очите си как бива отнет човешки живот.

"Убийството на Чарли Кърк е американска трагедия", каза прокурор Грей, цитиран от Асошиейтед прес.

Кърк, който щеше да навърши 32 години следващия месец, бе виден привърженик на президента републиканец Доналд Тръмп. Той бе определен от Франс прес като гласа на тръмпизма сред младите американци.