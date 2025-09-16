Подробно търсене

Американската прокуратура ще поиска смъртна присъда за заподозрения за убийството на Чарли Кърк

Николай Станоев
Американската прокуратура ще поиска смъртна присъда за заподозрения за убийството на Чарли Кърк
Американската прокуратура ще поиска смъртна присъда за заподозрения за убийството на Чарли Кърк
Американският прокурор Джеф Грей от щата Юта обявява на пресконференция, че ще бъде поискана смъртна присъда за заподозрения за убийството на консервативния активист Чарли Кърк, 16 септември 2025 г. Снимка: АП/Alex Goodlett
Вашингтон,  
16.09.2025 23:49
 (БТА)

Американската прокуратура повдигна днес обвинения в убийство при утежняващи вината обстоятелства срещу заподозрения за убийството на консервативния активист Чарли Кърк миналата седмица, предаде ДПА, като се позова на прокурор Джеф Грей от щата Юта, където бе извършено покушението.

Грей обяви, че прокуратурата ще поиска смъртна присъда за 22-годишния Тайлър Робинсън.

На Робинсън са повдигнати общо седем обвинения, включително във възпрепятстване на правосъдието и манипулиране на свидетели. Според прокуратурата убийството е било извършено при утежняващи вината обстоятелства, тъй като Кърк е бил взет на прицел заради политическите си възгледи и освен това стрелецът е знаел, че на мястото присъстват деца, които може да видят с очите си как бива отнет човешки живот.

"Убийството на Чарли Кърк е американска трагедия", каза прокурор Грей, цитиран от Асошиейтед прес.

Кърк, който щеше да навърши 32 години следващия месец, бе виден привърженик на президента републиканец Доналд Тръмп. Той бе определен от Франс прес като гласа на тръмпизма сред младите американци.

/НС/

Свързани новини

15.09.2025 19:24

ДНК, намерено на мястото на убийството на Чарли Кърк, съвпада с това на заподозрения, обяви ФБР

ДНК следи, открити върху два предмета, намерени близо до мястото на убийството на Чарли Кърк, съвпадат с ДНК профила на основния заподозрян, задържан от властите, обяви директорът на ФБР Каш Пател, цитиран от Франс прес.
15.09.2025 07:31

Губернаторът на Юта заяви, че мотивът за стрелбата срещу Чарли Кърк все още не е ясен, но заподозреният е имал леви възгледи

Семейството и приятелите на 22-годишния мъж, обвинен в убийството на консервативния активист Чарли Кърк, казват, че през последните години политическите му възгледи са ставали все по-леви, тъй като той прекарвал много време в „тъмните кътчета на интернет“, заяви снощи губернаторът на Юта Спенсър Кокс, цитиран от Асошиейтед прес.
14.09.2025 19:56

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк не сътрудничи на властите, обяви губернаторът на американския щат Юта

Мъжът, арестуван за убийството на американския консервативен активист Чарли Кърк, не сътрудничи на властите, обяви днес губернаторът на американския щат Юта Спенсър Кокс, цитиран от Ройтерс.
14.09.2025 16:30

Ройтерс: Тръмп пое ролята на главен говорител след смъртта на Чарли Кърк

След като американският консервативен активист Чарли Кърк беше прострелян смъртоносно, американският президент Доналд Тръмп пое ролята на говорител по необикновен начин, пише Ройтерс в аналитичен материал. Тръмп беше първият, който потвърди новината
13.09.2025 14:37

АФП: Как хора, познавали Тайлър Робинсън, арестуван за убийството на Чарли Кърк, го обрисуват пред местни медии

Онези, които са познавали 22-годишния Тайлър Робинсън, арестуван заради убийството на влиятелния протръмпистки настроен и консервативен инфлуенсър, подкастър и блогър Чарли Кърк, днес продължават да се опитват да си дадат отговор на въпроса какво го
12.09.2025 22:30

Би Би Си: Текст на партизанска песен и обиди от онлайн културата били изписани на гилзите на заподозрения за убийството на Чарли Кърк

Следователи казват, че заподозреният за убийството на Чарли Кърк - Тайлър Робинсън, е бил погълнат от онлайн културата, като се позовават на надписи на гилзите, свързани със случая, съобщи Би Би Си.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:40 на 17.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация