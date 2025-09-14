Заподозреният за убийството на Чарли Кърк не сътрудничи на властите, обяви губернаторът на американския щат Юта

Подробно търсене

Иво Тасев
Тайлър Робинсън. Снимка: Канцеларията на губернатора на щата Юта чрез АП
Солт Лейк Сити,  
14.09.2025 19:56
 (БТА)

Мъжът, арестуван за убийството на американския консервативен активист Чарли Кърк, не сътрудничи на властите, обяви днес губернаторът на американския щат Юта Спенсър Кокс, цитиран от Ройтерс.

Следователите обаче работят по установяването на мотива за стрелбата, произведена от двайсет и две годишния заподозрян Тайлър Робинсън, като разпитват негови приятели и роднини, допълни Кокс.

Той каза, че на Робинсън ще бъде повдигнато официално обвинение във вторник. Той остава в арест в щата Юта.

Следователите трябва да съберат улики за причините, поради които Робинсън се е качил на покрива на Университета "Юта Вали" по време на публичната изява на Кърк в сряда и е застрелял активиста във врата от разстояние.

 

/ИТ/

