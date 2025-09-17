Подробно търсене

Комисия към Сената на САЩ поиска изпълнителните директори на онлайн платформи да дадат показания във връзка с убийството на Чарли Кърк

Николай Велев
Знамената на Капитолия във Вашингтон са спуснати на половина в памет на Чарли Кърк, 11 септември 2025 г. Снимка: АП/J. Scott Applewhite
Вашингтон ,  
17.09.2025 19:40
 (БТА)

Комисия към Сената на САЩ поиска от изпълнителните директори на платформите "Дискорд" (Discord), "Стийм" (Steam), "Туич" (Twitch) и "Редит" (Reddit) да дадат свидетелски показания относно радикализацията на някои от потребителите им, предаде Ройтерс. 

Джеймс Комър, председател на Комисията по надзор и правителствена реформа към Камарата на представителите, заяви, че свиква изслушването на 8 октомври във връзка с убийството на Чарли Кърк. 

Трийсет и една годишният Кърк, съюзник на американския президент Доналд Тръмп и съосновател и главен изпълнителен директор на младежката дясна организация "Търнинг Пойнт Ю Ес Ей" (Turning Point USA) беше убит миналата сряда, докато имаше публична изява в университет в щата Юта. Властите заявиха, че става дума за политическо убийство.

"След тази трагедия и на фона на други актове на политически мотивирано насилие Конгресът е длъжен да контролира онлайн платформите, които тези радикали са използвали, за да насърчават политическо насилие", каза Комър.  

/ЛМ/

