Габриела Големанска
В проява в Мадрид на крайнодесни от цяла Европа беше отдадена почит на Чарли Кърк
Испанският крайнодесен лидер Сантяго Абаскал, домакин на срещата на крайнодесни политици в Мадрид. Снимка: AP Photo/Paul White
Мадрид,  
14.09.2025 16:10
 (БТА)

В Мадрид от вчера започна среща на европейски крайнодесни представители, организирана от лидера на испанската крайна десница „Вокс“ Сантяго Абаскал, предадоха италианоезичната емисия на АНСА и испаноезичната емисия на ЕФЕ.

В първия ден на проявата, известна като форум „Европа Вива 2025“ Абаскал отдаде почит на убития в САЩ ултраконсервативен и протръмпитски активист Чарли Кърк.  Абаскал се появи пред гостите на форума, облечен с тениска, на която пишеше „Свобода“, еднаква с тениската, носена от Кърк в момента на убийството му в кампуса на университета на щата Юта в сряда. Абаскал, че този негов жест с идентичната тениска е принципна декларация, чрез която той иска да заяви „Защита на свободата срещу тоталитаризма на глобалната левица“.

В срещата в Мадрид участват представители на партиите, които влизат в европарламентарното семейство „Патриоти за Европа“. Форумът се провежда в двореца „Висталегре“.

12 000-те зрителски места в залата на двореца бяха разпродадени за проявата. Още в първия ден на форума вчера атмосферата в залата беше нещо между рок концерт и скандирания „Свобода“, като от време на време се чуваха и директни обиди към премиера социалист на Испания Педро Санчес, отбелязва АНСА.

Още в началото на седмицата организаторите на събитието обявиха, че в него ще се включат унгарският премиер Виктор Орбан, португалският крайнодесен лидер Андре Вентура, председател на партия „ШЕГА“ и аржентинският президент Хавиер Милей, като последният е по видеоконферентна връзка.

Вчера в първия ден на проявата беше прожектирано и видео с кадри с Чарли Кърк, при което аудиторията стана на крак и аплодира убития инфлуенсър, след което започна и да скандира: „Смъртта не е край“.

„Патриоти за Европа“ са третото по големина европарламентарно семейство и в редиците му влизат освен партията на Орбан и тези на Абаскал и на Вентура, и партията „Лига“ на италианския вицепремиер Матео Салвини, и партията „Национален сбор“ на френските крайнодесни Марин Льо Пен и Жордан Бардела, както и още политически сили, припомня Франс прес.

Вчера по време на голяма демонстрация в Лондон, в която, според най-актуални данни на полицията са участвали 110 000 души и която беше организирана от британския крайнодесен активист Томи Робинсън, който има проблеми с британското законодателство и който прекара няколко години в британски затвор, някои от участниците носеха снимки на Чарли Кърк, припомнят световните агенции. Пред участниците в проявата се включи и милиардерът Илон Мъск, който подкрепя Томи Робинсън и той спомена също за Кърк, допълвайки, че "Левицата е партия на насилието и на убийството", предаде АНСА. Мъск освен това разкритикува левоцентристкия британски премиер Киър Стармър и каза, че Великобритания има нужда от смяна на правителството.

