Убийството на украинка от цветнокож бездомник и рецидивист в САЩ наля масло в огъня на дебата за сигурността и миграцията

САЩ са потресени от убийството на украинска бежанка в трамвай в Шарлот, в източната част на страната, предаде Франс прес.

Престъплението беше документирано от охранителна камера в превозното средство. 23-годишната украинка Ирина Заруцка се качва в трамвая и сяда на едно от местата. Малко след това седящ зад нея чернокож мъж с дълга коса я наръгва три пъти с нож, преди да напусне превозното средство. От кадрите се вижда, че жената с нищо не е провокирала това нападение.

Атаката беше извършена на 22 август. Нападателят беше идентифициран като Декарлос Браун, на 34 години, който в миналото е бил осъждан няколко пъти и е прекарал осем години в затвора за въоръжен обир. предадоха световните агенции.

„Кръвта на тази невинна жена може буквално да се види как се стига по ножа на убиеца“, коментира президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа „Трут соушъл“, след като изгледа кадрите от убийството. „Сега кръвта й е по ръцете на демократите, които отказват да пратят в затвора лошите хора“, добави Тръмп.

Убийството на младата Ирина, напуснала Украйна през 2022 г. и започнала нов живот в САЩ, придоби национално измерение едва през уикенда, когато стана ясно, че кметицата на Шарлот от Демократическата партия Ви Лайлс е изразила съболезнования на близките на жертвата, без да споменава името й, но споменавайки, че предполагаемият убиец имал дългогодишни психически проблеми и нямал жилище. Тя каза, че не искала да диаболизира психичноболните и бездомниците и тези нейни изказвания породиха скандал. В допълнение кметицата не искаше и да се разпространяват в медиите и кадрите от убийството на младата украинка с аргумента, че трябва да се уважава нейното семейство.

"Кметицата на Шарлот не иска медиите да видят тъжната истина. Защо? Защото тя и други отговорни административни лица в нейния град носят част от отговорността“, заяви министърът на транспорта Шон Дъфи.

Стивън Милър, близък съветник на Тръмп по въпросите за имиграцията, пък обвини Демократическата партия, че защитава престъпници, чудовища и извратени хора.

Реакцията на тези хора се вписва във волята на президента да постави борбата срещу престъпността начело на приоритетите си и то в големите градове, ръководени от демократи, обвинявайки ги в разхлабване на закона и реда. Тръмп изпрати военни от Националната гвардия в Чикато.

Други десни представители упрекват прогресивните медии в САЩ, че умишлено са премълчали убийството на украинката, защото тя е бяла, а убиецът е цветнокож.

Илон Мъск, най-богатият човек на планетата и бивш съратник на Тръмп, също публикува много постове по темата и подчерта, че „белите хора са жертви на насилието на чернокожите в несъразмерни нива“.

Популярният консервативен подкастър Чарли Кърк също реагира на убийството, като каза: „Ако един бял човек се доближи и наръга един мил и честен цветнокож, ще се вдигне огромна шумотевица на национално ниво, използвана за налагане на радикални политически промени в цялата страна“. Така той визира убийството на цветнокожия Джордж Флойд, задушен от бял полицай по време на ареста му, което породи протести в цялата страна.

Вчера администрацията на Тръмп започна операция на федералнат имиграционна полиция срещу „най-лошите от най-лошите престъпници незаконни мигранти“ в Чикаго, предаде Франс прес.

Операцията ще вземе на прицел престъпниците, които са и незаконните имигранти и които тероризират американците в щата Илинойс, заяви министерството на вътрешната сигурност.

Същевременно Върховният съд на САЩ разреши временно на имиграционната полиция да поднови целенасочените операции в района на Лос Анджелис срещу незаконните мигранти.

Имиграцията, в това число незаконната, осигурява работна ръка за американския селскостопански отрасъл. 42 процента от работниците там няма разрешително да работят в САЩ, според проучване на министерството на земеделието от 2022 г.