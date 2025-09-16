Джей Ди Ванс каза, че националното единство е невъзможно с тези, които празнуват убийството на Чарли Кърк

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс каза днес, че "отчаяно" иска да има национално единство след убийството на консервативния политически активист Чарли Кърк, но да се намерят допирни точки с хората, които празнуват убийството на приятеля му, е невъзможно, предаде Асошиейтед прес. Ванс каза това, докато водеше радиопредаването на Чарли Кърк.

Вицепрезидентът републиканец влезе в ролята на водещ на "Шоуто на Чарли Кърк" от церемониалния офис на административната сграда "Айзенхауер" до Белия дом.

Ванс започна шоуто, като каза, че "замества някого, който не може да бъде заместен, но ще направи всичко по силите си". В края той разкритикува лъжите, по думите му, за Чарли Кърк и вини тях за убийството му. Той също така обеща, че администрацията на Тръмп ще предприеме действия, за да спре всеки, който би убил друг човек заради това, което казва.

През годините Кърк е правил коментари, които според някои хора са били антиимигрантски, расистки, женомразки или обидни по други начини.

"Отчаяно искам страната ни да бъде единна в осъждането на действията и идеите, които убиха моя приятел", каза Ванс в предаването. "Искам го толкова силно, че ще ви кажа една мъчителна истина. Можем да го постигнем само с хора, които признават, че политическото насилие е недопустимо", добави той.

Участието на 41-годишният Ванс като водещ на шоуто беше силно напомняне за близките отношения на Кърк с екипа на Тръмп-Ванс и ценната роля, която кампанията на Кърк за увеличаване на избирателната активност на младите хора изигра при избирането им.

Вицепрезидентът беше особено близък с Кърк, основател на една от най-големите политически организации в страната с клонове в гимназии и колежи. Двамата са били приятели почти десетилетие.

Другите, които се присъединиха към Ванс в програмата на Кърк, бяха началникът на канцеларията на Белия дом Сузи Уайлс, министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши, говорителката на Белия дом Керълайн Левит и заместник-началникът на канцеларията Стивън Милър.