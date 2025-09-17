Аржентинският президент Хавиер Милей отдаде почит на Чарли Кърк

Аржентинският президент Хавиер Милей отдаде почит на убития ултраконсервативен американски активист Чарли Кърк, описвайки го като „един от най-големите защитници на идеите за свобода“, предаде Франс прес.

„Бих искал да започна с почит към Чарли Кърк, един от най-големите защитници на идеите за свобода. Смъртта му не трябва да ни парализира: имаме дълг да продължим да показваме пътя (...) рано или късно доброто и истината ще триумфират“, заяви Хавиер Милей в парагвайската столица Асунсион, където за първи път се състоя Конференцията за консервативно политическо действие (CPAC).

Консервативният форум започна с минута мълчание в памет на убития активист.

Председателят на CPAC Мат Шлап заяви, че форумът се организира „в критичен момент“ за международната политика и за консервативното движение, белязан от убийството на Чарли Кърк.

„Има капитализъм на свободната инициатива и истински социализъм: всяка междинна опция клони към социализма, а това означава бедност. Всяка „умерена“ опция, в кавички, служи на упадъчната система, от която се опитваме да се отървем“, заяви пред форума аржентинският президент Хавиер Милей, който наскоро претърпя изборна загуба в Буенос Айрес. Милей е начело на Аржентина от 21 месеца, белязани от сериозни съкращения на социалните разходи.

В рамките на конференцията на CPAC аржентинският президент ще направи двудневно посещение в Парагвай и ще се срещне с консервативния президент Сантяго Пеня. Милей по-рано похвали икономическата политика на Пеня, описвайки я като „образец“.