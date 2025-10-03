Подробно търсене

Президентът на Аржентина Хавиер Милей отново претърпя поражение заради отхвърлянето на ветото му - удар преди важните междинни избори

Светослав Танчев
Президентът на Аржентина Хавиер Милей. Снимка: AP/Natacha Pisarenko
Буенос Айрес,  
03.10.2025 02:51
 (БТА)

Аржентинските сенатори отхвърлиха вчера ветото на президента Хавиер Милей - своеобразно поражение за либертарианския лидер преди ключово важните междинни избори, които могат да определят бъдещето на програмата му за икономически реформи, предаде Ройтерс.

Контролираният от опозицията Сенат в Националния конгрес (парламента) на Аржентина гласува с преобладаващо мнозинство да отмени ветото на Милей върху законопроектите, увеличаващи финансирането за държавните университети и педиатричната здравна помощ, съответно с 59 срещу 3 гласа и 58 срещу 4 гласа.

Милей, в опит да приложи мерките си за строги икономии, за да съкрати състава на правителството, смята, че новите разходи ще застрашат фискалния баланс на Аржентина.

/СХТ/

