Тръмп ще се срещне с президента на Аржентина Хавиер Милей в Белия дом на 14 октомври, съобщи аржентинското външно министерство

Денис Киров
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и аржентинският му колега Хавиер Милей по време на срещата им в рамките на тазгодишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, 23 септември 2025 г. Снимка: AP/Evan Vucci
Буенос Айрес,  
30.09.2025 20:15
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с аржентинския си колега и съюзник Хавиер Милей в Белия дом на 14 октомври, съобщи днес министерството на външните работи, външната търговия и изповеданията на Аржентина, предаде Ройтерс.

"Тази среща е нова възможност да продължим укрепването на стратегическото партньорство между двете страни, което се основава на общи ценности и ангажимент към свободата, демокрацията и просперитета на нашите народи", отбеляза аржентинското ведомство в социалната платформа "Екс".

/СХТ/

