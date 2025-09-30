Тръмп ще се срещне с президента на Аржентина Хавиер Милей в Белия дом на 14 октомври, съобщи аржентинското външно министерство

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с аржентинския си колега и съюзник Хавиер Милей в Белия дом на 14 октомври, съобщи днес министерството на външните работи, външната търговия и изповеданията на Аржентина, предаде Ройтерс.

"Тази среща е нова възможност да продължим укрепването на стратегическото партньорство между двете страни, което се основава на общи ценности и ангажимент към свободата, демокрацията и просперитета на нашите народи", отбеляза аржентинското ведомство в социалната платформа "Екс".