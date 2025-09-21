Президентът на Аржентина следващата седмица ще се срещне с Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

site.btaПрезидентът на Аржентина следващата седмица ще се срещне с Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк
Президентът на Аржентина Хавиер Милей във вторник ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, предаде Ройтерс, като се позова на канцеларията на аржентинския президент.
Милей също така ще разговаря и с израелския премиер Бенямин Нетаняху.
Аржентинският президент тази седмица потвърди, че догодина страната му ще премести посолството си в Йерусалим в знак на подкрепа към Израел.
Аржентина търси подкрепа за своята икономическа политика в момент, в който финансовите пазари претърпяват силно напрежение след поражението на управляващата партия местните избори в Буенос Айрес, отбелязва Ройтерс.
Милей, заедно с аржентинския външен министър Херардо Вертейн и министъра на икономиката Луис Капуто, в понеделник ще се срещнат с изпълнителния директор на МВФ Кристалина Георгиева.
/НВ/
