Президентът на Аржентина следващата седмица ще се срещне с Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

Президентът на Аржентина Хавиер Милей във вторник ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, предаде Ройтерс, като се позова на канцеларията на аржентинския президент.

Милей също така ще разговаря и с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Аржентинският президент тази седмица потвърди, че догодина страната му ще премести посолството си в Йерусалим в знак на подкрепа към Израел.

Аржентина търси подкрепа за своята икономическа политика в момент, в който финансовите пазари претърпяват силно напрежение след поражението на управляващата партия местните избори в Буенос Айрес, отбелязва Ройтерс.

Милей, заедно с аржентинския външен министър Херардо Вертейн и министъра на икономиката Луис Капуто, в понеделник ще се срещнат с изпълнителния директор на МВФ Кристалина Георгиева.