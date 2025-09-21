Подробно търсене

Президентът на Аржентина следващата седмица ще се срещне с Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

Николай Велев
Президентът на Аржентина Хавиер Милей. Снимка: АП/ Jorge Saenz
Буенос Айрес,  
21.09.2025 06:54
 (БТА)

Президентът на Аржентина Хавиер Милей във вторник ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, предаде Ройтерс, като се позова на канцеларията на аржентинския президент.

Милей също така ще разговаря и с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Аржентинският президент тази седмица потвърди, че догодина страната му ще премести посолството си в Йерусалим в знак на подкрепа към Израел.

Аржентина търси подкрепа за своята икономическа политика в момент, в който финансовите пазари претърпяват силно напрежение след поражението на управляващата партия местните избори в Буенос Айрес, отбелязва Ройтерс.

Милей, заедно с аржентинския външен министър Херардо Вертейн и министъра на икономиката Луис Капуто, в понеделник ще се срещнат с изпълнителния директор на МВФ Кристалина Георгиева.

/НВ/

Свързани новини

20.09.2025 14:20

Аржентинската централна банка извърши най-голямата валутна интервенция от шест години насам

Аржентинската централна банка (Banco Central) извърши най-мащабната си интервенция на валутния пазар от шест години насам, като в рамките на един ден продаде 678 млн. щатски долара (577 млн. евро), за да подкрепи националната валута, съобщиха ДПА и
10.09.2025 13:33

Аржентинският президент остава непреклонен по отношение на бюджетното равновесие и се уповава на подкрепата на МВФ

Ултралибералният аржентински  президент Хавиер Милей заяви, че няма да промени "нито на милиметър" икономическата си програма въпреки изборния неуспех на регионалните избори в неделя, като отново посочи като приоритети "балансирания бюджет",
12.08.2025 17:16

Президентът на Аржентина поде инициатива за засилване на връзките между Израел и страните от Латинска Америка

Аржентинският президент Хавиер Милей помага за стартирането на инициатива на стойност един милион долара, целяща подобряване на дипломатическите отношения между Израел и няколко държави от Латинска Америка на фона на засилващите се критики срещу Израел във връзка с операцията му в ивицата Газа, предаде Асошиейтед прес.
01.08.2025 12:35

МВФ одобри отпускането на транш от 2 милиарда долара за Аржентина, част от спасителен заем за страната

Управителният съвет на Международния валутен фонд (МВФ) одобри късно снощи отпускането на транш от приблизително 2 млрд. долара за Аржентина, част от спасителен заем в размер на 20 млрд. долара за южноамериканската държава, предаде Ройтерс. Това е
10.06.2025 22:16

Израелският президент Ицхак Херцог посрещна аржентинския си колега Хавиер Милей в Йерусалим

Президентът на Израел Ицхак Херцог посрещна днес в Йерусалим своя аржентински колега Хавиер Милей, който е на официално държавно посещение в страната, предаде ДПА, като се позова на канцеларията на израелския държавен глава.

