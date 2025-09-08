Аржентинската перонистка опозиция печели с голяма преднина местните избори в Буенос Айрес

Аржентинската опозиционна перонистка партия триумфира в неделя на изборите за провинциален парламент в Буенос Айрес, като остави управляващата партия на президента Хавиер Милей далеч зад себе си, показват междинни официални данни, цитирани от ДПА.

Лявоцентристкият кандидат Аксел Кисилоф, губернатор на провинция Буенос Айрес и член на Хустисиалистката (перонистка) партия успява да се наложи над Либертарианската партия на Милей.

Според междинните данни от преброяването на гласовете перонистите печелят 46,8 процента от вота в провинцията, а партията на Милей – 33,8 процента при преброени 82,2 процента от бюлетините.

Милей е подложен на засилващ се натиск заради корупционен скандал и увеличаващо се безпокойство на бюджетните разходи.

Президентът призна поражението на партията си на регионалните избори, но потвърди, че ще се придържа към либертарианските си политики.

„Курсът няма да се промени, той ще се удвои“, заяви Милей в провинциалния офис на коалицията си.