Наследниците на магната Рупърт Мърдок постигнаха извънсъдебно споразумение помежду си относно контрола на империята му
Наследниците на империята на магната Рупърт Мърдок постигнаха извънсъдебно споразумение помежду си, предадоха световните агенции.
Това споразумение позволява на най-големия син на магната – Лаклан, да контролира неговата империя след кончината му.
Три от децата на Мърдок – Прудънс, Елизабет и Джеймс - се противопоставяха досега на подобно решение. Сега според споразумението те ще се откажат от участието си в медийните групи „Нюз Корпорейшън“ и „Фокс корпорейшън“ в замяна на пари в брой, се казва в съобщение до медиите.
Първата от тези медийни групи притежава „Уолстрийт Джърнъл“, „Ню Йорк пост“, „Сън“ и „Острелиън“, а втората - „Фокс нюз“.
Мърдок и синът му Лаклан са консевратори, но Джеймс подкрепи Камала Харис срещу Доналд Тръмп на президентските избори миналата година.
/ГГ/
