Наследниците на магната Рупърт Мърдок постигнаха извънсъдебно споразумение помежду си относно контрола на империята му

Габриела Големанска
Рупърт Мърдок, снимка: AP Photo/Matt Rourke
Вашингтон,  
09.09.2025 02:04
Наследниците на империята на магната Рупърт Мърдок постигнаха извънсъдебно споразумение помежду си, предадоха световните агенции.

Това споразумение позволява на най-големия син на магната – Лаклан, да контролира неговата империя след кончината му.

Три от децата на Мърдок – Прудънс, Елизабет и Джеймс - се противопоставяха досега на подобно решение. Сега според споразумението те ще се откажат от участието си в медийните групи „Нюз Корпорейшън“ и „Фокс корпорейшън“ в замяна на пари в брой, се казва в съобщение до медиите.

Първата от тези медийни групи притежава „Уолстрийт Джърнъл“, „Ню Йорк пост“, „Сън“ и „Острелиън“, а втората  - „Фокс нюз“.

Мърдок и синът му Лаклан са консевратори, но Джеймс подкрепи Камала Харис срещу Доналд Тръмп на президентските избори миналата година.

