Локомотив Пловдив привлече крило от Кот д'Ивоар

Ивайло Георгиев
Снимка: Боян Ботев/БТА (ЕВ)
Пловдив,  
08.09.2025 21:08
 (БТА)

Локомотив Пловдив подписа тригодишен договор с крилото Крист Н'Да Лонгвил, съобщава българският футболен клуб. Той е привлечен с трансфер от ФК Старс Олимпик. 

Крист Лонгвил e роден на 30 юни 2006 година в Кот д'Ивоар. През своята кариера се е състезавал за ФК Старс Олимпик. Младият талант е сребърен медалист на един от силните международни турнири в Африка - Чалъндж Къп, където е избран и в идеалния отбор на надпреварата. 

"ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Крист Лонгвил с екипа на "черно-белите"!", пишат от клуба.

/КМ/

